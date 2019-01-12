"Убийство чести": семья расчленила и изуродовала 16-летнюю девушку

Коллаж РБК-Украина

Для того, чтобы отвести от себя подозрения, они обратились в полицию с заявлением об исчезновении

В Индии семья жестоко убила 16-летнюю девушку, которая решила тайно выйти замуж. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Гайя, штат Бихар в Индии. 16-летняя девушка сбежала из дома, чтобы тайно выйти замуж. Через несколько дней она вернулась домой в надежде на то, что родственники примут ее и поймут, но оказалось, что они решили ее убить.

После того, как они ее убили, тело девушки облили кислотой, а потом расчленили. После этого, они спрятали останки и обратились в полицию с заявлением об исчезновении, возможном убийстве и изнасиловании.

Через несколько недель полиция обнаружила труп девушки и провела ряд экспертиз, которые доказали, что изнасилования не было.

"После обнаружения тела и проведения анализов, мы несколько раз звонили родителям, чтобы записать их показания, но они придумывали неубедительные оправдания и от встреч отказывались", - сообщил начальник полиции города Гайя Раджив Мишра.

Он отметил, что попытки избежать встречи с полицией натолкнула их на мысль о том, что семья может быть причастна к убийству подростка. На данный момент у сотрудников полиции появился подозреваемый.

В этом регионе такие убийства случаются довольно часто, и местные жители совершают так называемые "убийства чести", чтобы расправиться с теми, кто женился или вышел замуж без разрешения семьи и общины.

Фотографии погибшей 16-летней девушки попали в социальные сети. На них было видно изуродованное кислотой тело подростка. Эти фотографии вызвали бурю протеста в Гайе. Люди вышли на улицу со свечами в руках и требовали прекратить убийства. За последние несколько лет было зарегистрировано около сотни таких случаев.

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