Вдарив жінку за зауваження: прокуратура відреагувала на скандал з депутатом

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42-річному чоловіку оголосили про підозру

Голова одного з місцевих відділень партії в смт Гостомель Київської області Микола Пасальский вдарив жінку за зауваження щодо вигулу собаки без повідця. Інцидент стався у Києві. Екс-главі Гостомельського відділення однієї з партій оголосили про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва в соцмережі Facebook.

"За погодженням Київської місцевої прокуратури №4 оголошено підозру 42-річному екс-главі Гостомельського осередку однієї з партій, який за зауваження вдарив жінку, спричинивши їй тілесні ушкодження", - повідомили в мережі.

За даними прокуратури, інцидент стався близько 20-ї години 9 липня 2018 року на вул. Воскресенській в Дніпровському районі столиці.

Чоловік вигулював у дворі будинків собаку бійцівської породи – пітбуля - без повідка і намордника. Місцева мешканка зробила йому зауваження. У відповідь на це чоловік почав грубіянити з вживанням нецензурної лексики, підійшов до жінки, і завдав цілеспрямований удар правою рукою по голові. Жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Кадр з відео (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Зловмиснику інкримінується ч 1 ст. 296 КК України - грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

У прокуратурі зазначили, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В мережі було опубліковано відео інциденту з камер спостереження.

Відео: Депутат вдарив жінку (facebook.com/LiveKyiv)

Скріншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що у Києві партієць побив жінку на очах у всіх. Жінка отримала струс мозку, забій і два дні провела у лікарні.

Нагадаємо, у Києві побили жінку за зауваження з приводу викинутої пляшки. Одним із зловмисників виявився тренер з тхеквондо. Він розповів свою версію з приводу побиття жінки.

До речі, в мережі з'явилися подробиці інциденту з тренером в Києві.

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