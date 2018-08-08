Ударил женщину за замечание: прокуратура отреагировала на скандал с депутатом

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42-летнему мужчине объявили о подозрении

Председатель одного из местных отделений партии в пгт Гостомель Киевской области Николай Пасальский ударил женщину за замечание о выгуле собаки без поводка. Инцидент произошел в Киеве. Экс-главе Гостомельского отделения одной из партий объявили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в соцсети Facebook.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры №4 объявлено подозрение 42-летнему экс-главе Гостомельского ячейки одной из партий, который по замечание ударил женщину, причинив ей телесные повреждения", - сообщили в сети.

По данным прокуратуры, инцидент произошел около 20 часов 9 июля 2018 года на ул. Воскресенской в ​​Днепровском районе столицы.

Мужчина выгуливал во дворе домов собаку бойцовской породы – питбуля - без поводка и намордника. Местная жительница сделала ему замечание. В ответ на это мужчина начал хамить с употреблением нецензурной лексики, подошел к женщине, и нанес целенаправленный удар правой рукой по голове. Женщина получила легкие телесные повреждения.

Кадр из видео (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Злоумышленнику инкриминируется ч. 1 ст. 296 УК Украины - грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью.

В прокуратуре отметили, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

В сети было опубликовано видео инцидента с камер наблюдения.

Видео: Депутат ударил женщину (facebook.com/LiveKyiv)

Скриншот поста (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Киеве партиец избил женщину на глазах у всех. Женщина получила сотрясение мозга, ушиб и два дня провела в больнице.

Напомним, в Киеве избили женщину за замечание по поводу выброшенной бутылки. Одним из злоумышленников оказался тренер по тхэквондо. Он рассказал свою версию по поводу избиения женщины.

Кстати, в сети появились детали инцидента с тренером в Киеве.

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