Погрожував іграшковим пістолетом: під Києвом викрили винахідливого злодія

Колаж РБК-Україна

Раніше хлопець вже скоював аналогічні злочини

У місцевому парку в смт Іванків (Київська область) 21-річний хлопець вистежував жертв в темний час доби і грабував, погрожуючи іграшковим пістолетом. Про це повідомляє прес-служба нацполіції Київської області.

Про крадіжки стало відомо від жительки Іванкова, яка звернулася в поліцію з повідомленням про те, що на неї зі зброєю напав невідомий чоловік у медичній масці та намагався пограбувати. Дівчині пощастило: з собою вона не брала нічого цінного, тому красти було нічого і нападник втік з порожніми руками.

Пізніше з'ясувалося, що зловмисником виявився 21-річний місцевий хлопець, який вчинив аналогічний злочин напередодні Нового року. Тоді йому вдалося викрасти у жінки мобільний телефон.

Також стало відомо, що зброя у злодія була іграшковою, про що жертви навіть не підозрювали, оскільки все відбувалося ближче до ночі. За виявленими фактами розбійних нападів порушено кримінальні провадження. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що 13-річна дівчинка випадково вистрелила собі в обличчя. Наголошується, що дівчинка без відома свого батька дістала з кобури його травматичний пістолет, щоб зробити вражаюче фото. Однак, коли вона намагалася налаштувати камеру, то з власної необережності натиснула на курок пістолета.

Ми писали, що у Києві п'яний чоловік вистрілив родичу в око. Власник квартири вирішив провідати родичів, які орендували його будинок, і обговорити питання щодо оплати житла. Однак у певний момент ситуація вийшла з-під контролю.

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