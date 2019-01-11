Угрожал игрушечным пистолетом: под Киевом в грабеже уличили находчивого вора

Коллаж РБК-Украина

Ранее парень уже совершал аналогичные преступления

В местном парке в пгт Иванков (Киевская область) 21-летний парень выслеживал жертв в темное время суток и грабил, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Киевской области.

О кражах стало известно от жительницы Иванкова, которая обратилась в полицию с сообщением о том, что на нее с оружием напал неизвестный мужчина в медицинской маске и пытался ограбить. Девушка повезло: с собой она не брала ничего ценного, поэтому воровать было нечего и нападающий убежал с пустыми руками.

Позже выяснилось, что злоумышленником оказался 21-летний местный парень, который ранее совершил аналогичное преступление накануне Нового года. Тогда ему удалось похитить у женщины мобильный телефон.

Также стало известно, что оружие у вора было игрушечным, о чем жертвы даже не подозревали, поскольку все происходило ближе к ночи. По выявленным фактам разбойных нападений возбуждены уголовные производства. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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