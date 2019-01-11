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Угрожал игрушечным пистолетом: под Киевом в грабеже уличили находчивого вора

STYLERЖизнь    11.01.2019 - 13:52
Угрожал игрушечным пистолетом: под Киевом в грабеже уличили находчивого вора
Коллаж РБК-Украина

Ранее парень уже совершал аналогичные преступления

В местном парке в пгт Иванков (Киевская область) 21-летний парень выслеживал жертв в темное время суток и грабил, угрожая игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции Киевской области.

О кражах стало известно от жительницы Иванкова, которая обратилась в полицию с сообщением о том, что на нее с оружием напал неизвестный мужчина в медицинской маске и пытался ограбить. Девушка повезло: с собой она не брала ничего ценного, поэтому воровать было нечего и нападающий убежал с пустыми руками.

Позже выяснилось, что злоумышленником оказался 21-летний местный парень, который ранее совершил аналогичное преступление накануне Нового года. Тогда ему удалось похитить у женщины мобильный телефон.

Также стало известно, что оружие у вора было игрушечным, о чем жертвы даже не подозревали, поскольку все происходило ближе к ночи. По выявленным фактам разбойных нападений возбуждены уголовные производства. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Напомним, что 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо. Отмечается, что девочка без ведома своего отца достала из кобуры принадлежащий ему травматический пистолет, чтобы сделать впечатляющее фото. Однако, когда она пыталась настроить камеру, то по собственной неосторожности нажала на курок пистолета.

Мы писали, что в Киеве пьяный мужчина выстрелил родственнику в глаз. Владелец квартиры решил навестить родственников, которые арендовали его дом, и обсудить вопросы по оплате жилья. Однако в определенный момент ситуация вышла из-под контроля.

Мы сообщали, что под Николаевом была зверски изнасилована 50-летняя женщина. Отмечается, что неизвестный ударил жертву бутылкой по голове, чтобы та не оказала сопротивление. Пострадавшая потеряла сознание, а когда очнулась то рядом уже никого не было.

 

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