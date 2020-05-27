В Україні 42 тисячі дітей повернули з інтернатів у проблемні родини, нічого не перевіривши

В Україні через карантин закрили інтернати, а вихованців в терміновому порядку повернули в сім'ї, не перевіривши перед цим умови проживання, а в деяких випадках - навіть точну адресу. Як виявилося, багатьох дітей вдома ніхто не чекав.

За словами національного програмного директора благодійної організації "СОС Дитячі Містечка Україна" та голови правління Української мережі з прав дитини Дар'ї Касьянової, через це дітям довелося йти до сусідів. Про це передають "Факти".

Також вона розповіла, що деяких дітей пізніше забрали представники соцслужб в реабілітаційні центри, бо батьки або були п'яні, або проявляли агресію і насильство щодо дітей.

Школи-інтернати закрили по всій країні 13 березня через пандемію COVID-19. Установи не будуть працювати до вересня.

"І дітей відправили по домівках. У такій ситуації опинилися 42 тисячі дітей - саме такі цифри фігурували в листі Міністерства соціальної політики. В основному ці діти з малозабезпечених сімей або сімей, які "опинилися в складних життєвих обставинах", - розповіла вона.

Більшість дітей з інтернатів - так звані соціальні сироти. Це діти, у яких є батьки, але він не може забезпечити та прогодувати малюків. Або просто виїжджають на заробітки за кордон. Не рідкісні ситуації, коли батьки зловживають алкоголем.

"А там, де є алкогольна залежність, існує висока ймовірність насильства в сім'ї. Насправді батьків 30 або навіть 40 відсотків таких соціальних сиріт давно пора було позбавити батьківських прав", - вважає Касьянова.

Часто відбувається так, що діти роками проживають в інтернаті, і не бачать батьків, не спілкуються з ними.

"І ось уявіть, наприклад, 14-річного підлітка, який 3 роки не був удома, ніхто звідти йому не дзвонив і не писав. І тут раптом оголошують карантин і цього дитину повертають додому. Він приїжджає, а вдома ані їжі, ані дров, нічого. І батьки його не чекали... Є випадки, коли в сім'ях було насильство. Наприклад, хлопчика у свій час забрали в інтернат від дідуся-опікуна, який піднімав на нього руку. Але питання з позбавленням права опіки тоді так і не вирішили. І ось зараз дитина знову потрапила до цього дідуся", - розповіла Касьянова.

Вона обурюється, що перед тим як закривати інтернати на карантин, ніхто не перевірив умови, в які повернуться діти. Виникали ситуації, коли навіть не всі адреси відповідали дійсності, та деяких дітей довелося розшукувати.

"У нас був випадок, коли хлопчика повернули в сім'ю, а у його мами - відкрита форма туберкульозу. Коли це з'ясувалося, дитину хотіли забрати, але він вже сам відмовився - сказав, що буде допомагати молодшій і залишився вдома. Звичайно, все це необхідно було перевірити", - наголошують в організації.

Також варто звернути увагу на повідомлення поліції у Вінницькій області про те, що в багатьох сім'ях, куди були повернуті діти, батьки зловживають спиртним, а в будинках - жахливі умови та повна антисанітарія.

Як розповіли у відділі комунікації поліції Вінницької області, 25 травня працівники відділу ювенальної превенції обласного главку перевірили сім'ї, в яких неповнолітні діти на період карантину повернулися зі спеціалізованих виховних закладів. У більшості випадків з'ясувалося, що діти проживають в неналежних умовах, і вони не забезпечені належним доглядом з боку батьків. Правоохоронці оприлюднили фото з домівок, де здійснювалися такі перевірки.

У Вінниці дітей із закритих інтернатів повернули в проблемні сім'ї (Фото: vn.npu.gov.ua)

Всього в Вінницькій області на обліку в службі у справах дітей перебуває 778 дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Як розповіла в ефірі луцького телеканалу "Аверс"начальник сектору ювенальної превенції управління поліції у Волинській області Інна Остапович, під час карантину кількість випадків насильства в сім'ях (у тому числі і щодо дітей) різко зросла. Багато дітей тікають з дому, а двоє підлітків у регіоні під час карантину скоїли суїцид.

Між тим, у Мінсоцполітики обговорили цю ситуацію з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з питань захисту прав дітей в умовах введення карантинних заходів в Україні.

Як поінформували в прес-службі міністерства, 19 травня голова секції захисту прав дітей ЮНІСЕФ Наїра Аветісян представила план нового пілотного проекту за підтримки п'яти регіонів України.

"В рамках пілотування буде у першу чергу проведено грунтовну оцінку потреб сімей, до яких повернулися діти з інтернатних закладів освіти, складено плани розвитку сервісів та послуг для сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, проведено навчання фахівців із соціальної роботи, забезпечення їх засобами захисту в умовах пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні

Зауважимо, що раніше соцмережі вразило фото побитої поліцейськими дитини з притулку "Світанок" в Одесі.

Нагадаємо, що у Києві відкрили кімнату реагування на домашнє насильство.

Додамо також, що з лютого в Україні діє телефонна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства.