В Украине 42 тысячи детей вернули из интернатов в проблемные семьи, ничего не проверив

В Украине из-за карантина закрыли интернаты, а воспитанников в срочном порядке вернули в семьи, не проверив перед этим условия проживания, а в некоторых случаях - даже точный адрес. Как оказалось, многих детей дома никто не ждал.

По словам национального программного директора благотворительной организации "СОС Дитячі Містечка Україна" и главы правления Украинской сети по правам ребенка Дарьи Касьяновой, из-за этого детям пришлось идти к соседям. Об этом передают "Факты".

Также она рассказала, что некоторых ребят позже забрали представители соцслужб в реабилитационные центры, так как родители или были пьяные, или проявляли агрессию и насилие по отношению к детям.

Школы-интернаты закрыли по всей стране 13 марта из-за пандемии COVID-19. Учреждения не будут работать до сентября.

"И детей отправили по домам. В такой ситуации оказались 42 тысячи детей - именно такие цифры фигурировали в письме Министерства социальной политики. В основном эти дети из малообеспеченных семей или из семей, "оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах", - рассказала она.

Большинство детей из интернатов - так называемые социальные сироты. Это дети, у которых есть родители, но он не могут обеспечить и прокормить малышей. Или просто уезжают на заработки за границу. Не редки ситуации, когда родители злоупотребляют алкоголем.

"А там, где есть алкогольная зависимость, существует высокая вероятность насилия в семье. На самом деле родителей 30 или даже 40 процентов таких социальных сирот давно пора было лишить родительских прав", - считает Касьянова.

Часто происходит так, что дети годами проживают в интернате и не видят родителей, не общаются с ними.

"И вот представьте, например, 14-летнего подростка, который 3 года не был дома, никто оттуда ему не звонил и не писал. И тут вдруг объявляют карантин и этого ребенка возвращают домой. Он приезжает, а дома ни еды, ни дров, ничего. И родители его не ждали... Есть случаи, когда в семьях было насилие. Например, мальчика в свое время забрали в интернат от дедушки-опекуна, который поднимал на него руку. Но вопрос с лишением права опеки тогда так и не решили. И вот сейчас ребенок опять попал к этому дедушке", - рассказала Касьянова.

Она возмущается, что перед тем как закрывать интернаты на карантин, никто не проверил условия, в которые вернутся дети. Возникали ситуации, когда даже не все адреса соответствовали действительности, и некоторых детей пришлось разыскивать.

"У нас был случай, когда мальчика вернули в семью, а у его мамы - открытая форма туберкулеза. Когда это выяснилось, ребенка хотели забрать, но он уже сам отказался - сказал, что будет помогать младшей сестричке и остался дома. Конечно, все это необходимо было проверить", - подчеркивают в организации.

Также стоит обратить внимание на сообщения полиции в Винницкой области о том, что во многих семьях, куда были возвращены дети, родители злоупотребляют спиртным, а в домах - жуткие условия и полная антисанитария.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции Винницкой области, 25 мая работники отдела ювенальной превенции областного главка проверили семьи, в которых несовершеннолетние дети на период карантина вернулись из специализированных воспитательных заведений. В большинстве случаев выяснилось, что дети проживают в ненадлежащих условиях, и они не обеспечены надлежащим уходом со стороны родителей. Правоохранители опубликовали фото из домов, где осуществлялись такие проверки.

В Виннице детей из закрытых интернатов вернули в проблемные семьи (Фото: vn.npu.gov.ua)

Всего в Винницкой области на учете в службе по делам детей находится 778 детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как рассказала в эфире луцкого телеканала "Аверс"начальница сектора ювенальной превенции управления полиции в Волынской области Инна Остапович, во время карантина количество случаев насилия в семьях (в том числе и по отношению к детям) резко возросло. Многие дети убегают из дома, а двое подростков в регионе во время карантина совершили суицид.

Между тем, в Минсоцполитики обсудили данную ситуацию с представителями Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине по вопросам защиты прав детей в условиях введения карантинных мероприятий в Украине.

Как проинформировали в пресс-службе министерства, 19 мая председатель секции защиты прав детей ЮНИСЕФ Наира Аветисян представила план нового пилотного проекта по поддержке пяти регионов Украины.

"В рамках пилотирования будет в первую очередь проведена основательная оценка потребностей семей, в которых вернулись дети из интернатных учебных заведений, составлены планы развития сервисов и услуг для семей с детьми, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, проведено обучение специалистов по социальной работе, обеспечение их средствами защиты в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее соцсети потрясло фото избитого полицейскими ребенка из приюта "Свитанок" в Одессе.

Напомним, что в Киеве открыли комнату реагирования на домашнее насилие.

Добавим также, что с февраля в Украине действует телефонная горячая линия по предупреждению домашнего насилия.