Як в Україні змінилися ринок праці та зарплати під час війни

В Україні ринок праці зазнав значних змін з початку повномасштабного вторгнення РФ, що вплинуло на основні запити роботодавців, кількість пропозицій і рівень зарплат. Попит на продавців істотно знизився, а топовими вакансіями зараз є водії і різноробочі на будівництво, та ряд інших.
У яких фахівців зарплати вже повернулися на довоєнний рівень, а у кого зросли майже вдвічі - читайте в матеріалі нижче.
Динаміку пропозицій на ринку робочих вакансій в Україні за перше півріччя 2022-го представили фахівці OLX Робота, а також був проведений порівняльний аналіз показників до і після великої війни.
В кінці лютого і на початку березня найбільший попит у роботодавців на сайті оголошень щодо працевлаштування був на водіїв. Також до найактуальніших додалися вакансії різноробочих на будівництво. При цьому продавців стали шукати на 40% менше.
Аналогічна ситуація за списком найбільш затребуваних фахівців залишається зараз - за підсумками 6 місяців.
Так, на роботу далекобійником українці реагували найактивніше - 52 відгуків на 1 оголошення. На роботу масажистами (42 відгуків на 1 пропозицію) та водіями (33 відповідно).
Для порівняння: на початку року в січні роботодавці на ОЛХ найчастіше шукали фахівців у сфері торгівлі (9 522 оголошень для продавців і касирів), а також менеджерів з продажу і торгових представників (2 885 оголошень). Другими за популярністю були фахівці транспортної сфери: 8 112 пропозицій для водіїв і таксистів. Далі серед найгарячіших пропозицій були вакансії охоронців (2 143), кухарів (1 863) і прибиральниць (1 647).
У підсумку, в червні на ресурсі топ вакансій з найбільшою кількістю оголошень виглядає так:
При цьому для деяких фахівців пропозицій стало набагато більше, ніж було на початку 2022 року, до масштабної інтервенції російських загарбників. Так, операторів колл-центрів роботодавці стали шукати в 7 разів більше, значне зростання і для автослюсарів (+84%), а також - будівельників (+18%).
Якщо на початку війни, в березні, майже у всіх вакансіях фіксувалося зниження зарплат, то зараз рівень оплати праці фахівців у транспортній сфері наздоганяє довоєнний. Також відновлюється розмір зарплат у перукарів.
В цілому, з десятка найактуальніших вакансій на OLX, тільки операторам колл-центрів пропонували вищу зарплату, ніж на початку року.
Динаміка зміни зарплат за I півріччя 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше на OLX: дані за січень / березень / червень
За підсумками першого півріччя найвища зарплата в червні сягала 32,5 тис. грн для далекобійників. Також з початку року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів колл-центрів (+84%).
Топ-10 вакансій з високою зарплатою: дані за червень 2022:
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