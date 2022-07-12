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Як в Україні змінилися ринок праці та зарплати під час війни

Фото: на якій роботі українцям платять більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні ринок праці зазнав значних змін з початку повномасштабного вторгнення РФ, що вплинуло на основні запити роботодавців, кількість пропозицій і рівень зарплат. Попит на продавців істотно знизився, а топовими вакансіями зараз є водії і різноробочі на будівництво, та ряд інших.

У яких фахівців зарплати вже повернулися на довоєнний рівень, а у кого зросли майже вдвічі - читайте в матеріалі нижче.

Динаміку пропозицій на ринку робочих вакансій в Україні за перше півріччя 2022-го представили фахівці OLX Робота, а також був проведений порівняльний аналіз показників до і після великої війни.

Кого найактивніше шукають роботодавці

В кінці лютого і на початку березня найбільший попит у роботодавців на сайті оголошень щодо працевлаштування був на водіїв. Також до найактуальніших додалися вакансії різноробочих на будівництво. При цьому продавців стали шукати на 40% менше.

Аналогічна ситуація за списком найбільш затребуваних фахівців залишається зараз - за підсумками 6 місяців.

Так, на роботу далекобійником українці реагували найактивніше - 52 відгуків на 1 оголошення. На роботу масажистами (42 відгуків на 1 пропозицію) та водіями (33 відповідно).

Для порівняння: на початку року в січні роботодавці на ОЛХ найчастіше шукали фахівців у сфері торгівлі (9 522 оголошень для продавців і касирів), а також менеджерів з продажу і торгових представників (2 885 оголошень). Другими за популярністю були фахівці транспортної сфери: 8 112 пропозицій для водіїв і таксистів. Далі серед найгарячіших пропозицій були вакансії охоронців (2 143), кухарів (1 863) і прибиральниць (1 647).

У підсумку, в червні на ресурсі топ вакансій з найбільшою кількістю оголошень виглядає так:

  1. водій (6 194 вакансії);
  2. продавець (4 454);
  3. різноробочий на будівництво (2 179);
  4. швачка/кравець (1 684);
  5. кухар (1 531).

При цьому для деяких фахівців пропозицій стало набагато більше, ніж було на початку 2022 року, до масштабної інтервенції російських загарбників. Так, операторів колл-центрів роботодавці стали шукати в 7 разів більше, значне зростання і для автослюсарів (+84%), а також - будівельників (+18%).

Зміни рівня зарплати

Якщо на початку війни, в березні, майже у всіх вакансіях фіксувалося зниження зарплат, то зараз рівень оплати праці фахівців у транспортній сфері наздоганяє довоєнний. Також відновлюється розмір зарплат у перукарів.

В цілому, з десятка найактуальніших вакансій на OLX, тільки операторам колл-центрів пропонували вищу зарплату, ніж на початку року.

Динаміка зміни зарплат за I півріччя 2022 року для вакансій, які публікували найчастіше на OLX: дані за січень / березень / червень

  • Водій: 20 000 грн / 17 500 грн / 19 500 грн
  • Продавець 11 250 грн / 11 000 грн / 10 000 грн
  • Різноробочий на будівництво: 12 750 грн / 9 500 грн / 11 000 грн
  • Швачка/кравець: 15 000 грн / 13 500 грн / 13 500 грн
  • Кухар: 12 375 грн / 12 000 грн / 11 000 грн
  • Перукар: 12 000 грн / 11 000 грн / 12 000 грн
  • Охоронець: 10 500 грн / 10 500 грн / 9 500 грн
  • Будівельник: 25 000 грн / 20 000 грн / 15 000 грн
  • Прибиральниця: 6 500 грн / 6 250 грн / 5 500 грн
  • Оператор колл-центру: 13 500 грн / 16 250 грн / 24 900 грн

Кому зараз платять найбільше

​​За підсумками першого півріччя найвища зарплата в червні сягала 32,5 тис. грн для далекобійників. Також з початку року зросли зарплати у рихтувальників (+10%) та операторів колл-центрів (+84%).

Топ-10 вакансій з високою зарплатою: дані за червень 2022:

  1. далекобійник: 32 500 грн
  2. рихтовщик: 27 500 грн
  3. автомаляр: 25 000 грн
  4. оператор колл-центру: 24 890 грн
  5. автоелектрик: 22 500 грн
  6. торговий представник: 22 500 грн
  7. таксист: 22 500 грн
  8. автослюсар: 20 000 грн
  9. масажист: 20 000 грн
  10. водій: 19 500 грн

До слова, раніше ми розповідали про топ-10 найбільш затребуваних професій в Європі.

А також писали, як заробляти до тисячі доларів не маючи вищої освіти.

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Зарплата в Україні