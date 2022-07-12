Как в Украине изменились рынок труда и зарплаты во время войны

Динамику предложений на рынке рабочих вакансий в Украине за первое полугодие 2022-го представили специалисты OLX Работа, а также был проведен сравнительный анализ показателей до и после большой войны.

Кого активнее всего ищут работодатели

В конце февраля и в начале марта наибольший спрос у работодателей на сайте объявлений по трудоустройству был на водителей. Также к самым актуальным добавились вакансии разнорабочих на строительство. При этом продавцов стали искать на 40% меньше.

Аналогичная ситуация по списку самых востребованных специалистов остается сейчас - по итогам 6 месяцев.

Так, на работу дальнобойщиком украинцы реагировали активнее всего - 52 отзыва на 1 объявление. На работу массажистами (42 отзывов на 1 предложение) и водителями (33 соответственно).

Для сравнения: в начале года в январе работодатели на ОЛХ чаще всего искали специалистов в сфере торговли (9 522 объявлений для продавцов и кассиров), а также менеджеров по продажам и торговых представителей (2 885 объявлений). Вторыми по популярности были специалисты транспортной сферы: 8 112 предложений для водителей и таксистов. Далее среди самых горячих предложений были вакансии охранников (2 143), поваров (1 863) и уборщиц (1 647).

В итоге, в июне на ресурсе топ вакансий с наибольшим количеством объявлений выглядит так:

водитель (6 194 вакансии); продавец (4 454); разнорабочий на строительство (2 179); швея/портной (1 684); повар (1 531).

При этом для некоторых специалистов предложений стало намного больше, чем было в начале 2022 года, до масштабной интервенции российских захватчиков. Так, операторов колл-центров работодатели стали искать в 7 раз больше, значительный рост и для автослесарей (+84%), а также - строителей (+18%).

Изменения уровня зарплаты

Если в начале войны, в марте, почти во всех вакансиях фиксировалось снижение зарплат, то сейчас уровень оплаты труда специалистов в транспортной сфере догоняет довоенный. Также восстановливается размер зарплат у парикмахеров.

В общей сложности, из десятка самых актуальных вакансий на OLX, только операторам колл-центров предлагали более высокую зарплату, чем в начале года.

Динамика изменения зарплат за I полугодие 2022 года для вакансий, которые публиковали чаще всего на OLX: данные за январь / март / июнь

Водитель: 20 000 грн / 17 500 грн / 19 500 грн

Продавец 11 250 грн / 11 000 грн / 10 000 грн

Разнорабочий на строительство: 12 750 грн / 9 500 грн / 11 000 грн

Швея/портной: 15 000 грн / 13 500 грн / 13 500 грн

Повар: 12 375 грн / 12 000 грн / 11 000 грн

Парикмахер: 12 000 грн / 11 000 грн / 12 000 грн

Охранник: 10 500 грн / 10 500 грн / 9 500 грн

Строитель: 25 000 грн / 20 000 грн / 15 000 грн

Уборщица: 6 500 грн / 6 250 грн / 5 500 грн

Оператор колл-центра: 13 500 грн / 16 250 грн / 24 900 грн

Кому сейчас платят больше всего

​​По итогам первого полугодия самая высокая зарплата в июне достигла 32,5 тыс. грн для дальнобойщиков. Также с начала года выросли зарплаты у рихтовщиков (+10%) и операторов колл-центров (+84%).

Топ-10 вакансий с высокой зарплатой: данные за июнь 2022: