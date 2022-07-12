Как в Украине изменились рынок труда и зарплаты во время войны

В Украине рынок труда претерпел значительные изменения с начала полномасштабного вторжения РФ, что повлияло на основные запросы работодателей, количество предложений и уровень зарплат. Спрос на продавцов существенно снизился, а топовыми вакансиями сейчас являются водители и разнорабочие на строительство, и ряд других.
У каких специалистов зарплаты уже вернулись на довоенный уровень, а у кого выросли почти вдвое - читайте в материале ниже.
Динамику предложений на рынке рабочих вакансий в Украине за первое полугодие 2022-го представили специалисты OLX Работа, а также был проведен сравнительный анализ показателей до и после большой войны.
В конце февраля и в начале марта наибольший спрос у работодателей на сайте объявлений по трудоустройству был на водителей. Также к самым актуальным добавились вакансии разнорабочих на строительство. При этом продавцов стали искать на 40% меньше.
Аналогичная ситуация по списку самых востребованных специалистов остается сейчас - по итогам 6 месяцев.
Так, на работу дальнобойщиком украинцы реагировали активнее всего - 52 отзыва на 1 объявление. На работу массажистами (42 отзывов на 1 предложение) и водителями (33 соответственно).
Для сравнения: в начале года в январе работодатели на ОЛХ чаще всего искали специалистов в сфере торговли (9 522 объявлений для продавцов и кассиров), а также менеджеров по продажам и торговых представителей (2 885 объявлений). Вторыми по популярности были специалисты транспортной сферы: 8 112 предложений для водителей и таксистов. Далее среди самых горячих предложений были вакансии охранников (2 143), поваров (1 863) и уборщиц (1 647).
В итоге, в июне на ресурсе топ вакансий с наибольшим количеством объявлений выглядит так:
При этом для некоторых специалистов предложений стало намного больше, чем было в начале 2022 года, до масштабной интервенции российских захватчиков. Так, операторов колл-центров работодатели стали искать в 7 раз больше, значительный рост и для автослесарей (+84%), а также - строителей (+18%).
Если в начале войны, в марте, почти во всех вакансиях фиксировалось снижение зарплат, то сейчас уровень оплаты труда специалистов в транспортной сфере догоняет довоенный. Также восстановливается размер зарплат у парикмахеров.
В общей сложности, из десятка самых актуальных вакансий на OLX, только операторам колл-центров предлагали более высокую зарплату, чем в начале года.
Динамика изменения зарплат за I полугодие 2022 года для вакансий, которые публиковали чаще всего на OLX: данные за январь / март / июнь
По итогам первого полугодия самая высокая зарплата в июне достигла 32,5 тыс. грн для дальнобойщиков. Также с начала года выросли зарплаты у рихтовщиков (+10%) и операторов колл-центров (+84%).
Топ-10 вакансий с высокой зарплатой: данные за июнь 2022:
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