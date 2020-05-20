В Україні можуть відкрити кінотеатри: що про це відомо

Карантин в Україні був введений 18 березня через пандемію коронавірусу. Суворі обмеження кілька разів продовжували та після 12 травня в країні почали послаблювати заборони. Дозволили роботу салонів краси, перукарень, готелів, більшості магазинів.

Проте більшість розваг для українців залишаються недоступними, оскільки кінотеатри, театри, масові скупчення все ще залишаються під забороною. У Кабміні розглядають можливість відкрити кінотеатри з обмеженням у 30% заповнених місць у залі. Однак це може бути зовсім не вигідно власникам.

"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, в першу чергу, повинні бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, і диктують своїми протоколами медики. Тобто на першому етапі це можливо заповнення на 30% ", - розповіла в. о. міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко в коментарі для Hromadske.

Вона додала, що за інформацією від представників галузі, така наповненість збільшить витрати на утримання та продовження діяльності, а ось прибутку майже не принесе.

За словами Фоменко, повністю відкрити кінотеатри, а також інші заклади культурної сфери, планують на останньому етапі зняття карантину. За попередньою датою – це 1 липня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні почали після карантину працювати ресторани та кафе.