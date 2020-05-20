В Украине могут открыть кинотеатры: что об этом известно

Карантин в Украине был введен 18 марта из-за пандемии коронавируса. Строгие ограничения несколько раз продолжали и после 12 мая в стране начали ослаблять запреты. Разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, гостиниц, большинства магазинов.

Однако большинство развлечений для украинцев остаются недоступными, так как кинотеатры, театры, массовые скопления все еще остаются под запретом. В Кабмине рассматривают возможность открыть кинотеатры с ограничением в 30% заполненных мест в зале. Однако это может быть совершенно не выгодно владельцам.

"Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30% ", - рассказала и. о. министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко в комментарии для Hromadske.

Она добавила, что по информации от представителей отрасли, такая наполненность увеличит расходы на содержание и продолжение деятельности, а вот прибыли почти не принесет.

По словам Фоменко, полностью открыть кинотеатры, а также другие заведения культурной сферы, планируют на последнем этапе снятия карантина. По предварительной дате – это 1 июля.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине начали после карантина работать рестораны и кафе.