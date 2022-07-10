RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні похолодає і пройдуть грозові дощі: новий прогноз на сьогодні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у неділю, 10 липня, буде дощовою та навіть з грозами. Зокрема, без опадів буде лише у Луганській, Одеській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областей.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними прогнозу, найпрохолодніша погода буде на Буковині - +19...+21.

У Центральній та Східній Україні, а також на Півдні, синоптики прогнозують дощі та грози. У Харківській, Луганській та Донецькій областях обіцяють +29...+31.

В решті регіонів - в середньому +21...+31.

У Києві в неділю дощитиме, вітер північно-західний 5 - 10 метрів на секунду. Температура у столиці сягатиме показників +24...+26.

Прогноз погоди в Україні на 10 липня

Синоптики Наталка Діденко розповіла, що неділя принесе дощі зі зливами та навіть градом.

"Температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10 липня в західних областях, +18..+23 градуси, в Карпатах +9...+15 градусів, а спека ще буде на Сході та в Приазов'ї, +26...+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів", - написала вона.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні переважатиме прохолодна погода. Проте у другій половині наступного тижня температура повітря знову підніметься.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.

Також читайте про календар свят і вихідних на липень 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день