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В Україні підприємцям почали виплачувати допомогу: хто її отримає

STYLERЖиття    07.06.2020 - 22:20
В Україні підприємцям почали виплачувати допомогу: хто її отримає
Підприємці в Україні можуть отримати допомогу (фото: РБК-Україна)

Деякі підприємці в Україні отримають фінансову допомогу

Підприємці в Україні, які не працювали під час карантину, і у них немає найманих працівників, можуть отримати грошову компенсацію по частковому безробіттю.

Щоб отримати допомогу у фізичних осіб-підприємців (ФОП) має бути страховка, тобто вони повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

Для отримання грошей ФОП протягом 90 днів з моменту припинення або скорочення діяльності необхідно зв'язатися з центром зайнятості за місцем сплати єдиного соціального внеску. При цьому потрібно також принести всі необхідні документи.

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування єдиного соціального внеску, але не більше мінімальної зарплати на місяць, яка зараз становить 4 723 гривень.

Фінансова допомога надається на період зупинення/скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

При цьому з підприємців не стягується податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з посібників.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України розповіло, які соцпрацівники отримають доплати.

Раніше повідомлялося, що вийти на пенсію раніше можна за гроші.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України выплатыпредприниматели
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