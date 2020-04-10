В Україні пройде наймасштабніший онлайн-фестиваль: триватиме 4 години

13 квітня відбудеться найбільша онлайн-вечірка в історії UNDERHILL MUSIC TV. До неї приєднаються артисти одразу із двох міст - Києва та Львова. Музиканти гратимуть у прямому ефірі та влаштують епічний чотиригодинний телеміст. Це буде справжній онлайн-фестиваль із зірковим ведучим та розмаїтним лайнапом.

Зірками цього вечора стануть одеські рокери Epolets, новий подих українського інді-попу INGRET, суперпопулярний львів'янин IVAN NAVI, легенда української музики Віктор Павлік із ексклюзивним діджей-сетом, а також яскраві діджеї Pasha Light та Mr. Sunny. А вестиме вечір зірка українського радіо Юрій Рихлик.

Лайнап шоу:

18:00 - Pasha Light

19:00 - Віктор Павлік DJ-set

19:45 - IVAN NAVI

20:30 - INGRET

21:00 - EPOLETS

21:45 - Mr. Sunny

UNDERHILL MUSIC TV - це унікальний формат онлайн-концертів. Артисти виступають із професійною звуковою та світловою апаратурою. До того ж, цей формат дозволяє глядачеві відчути себе навіть ближче до артиста, ніж на звичайних виступах. По ходу вечірок можна отримати призи від артистів, поставити їм запитання або іноді навіть замовити улюблені треки.

Дивитися унікальний онлайн-фестиваль можна буде за посиланням.

Нагадаємо, що UNDERHILL EUROPEAN MUSIC FESTIVAL - це український фестиваль танцювальної та поп-музики, що проходить на території аеродрому в селі Підгір‘я Івано-Франківської області.