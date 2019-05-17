Українка втратила руку на заробітках: нові шокуючі подробиці

Українка втратила руку під час роботи на пральні в Польщі. Трагічний випадок стався в середині грудня 2017 року у місті Любонь. Нині у Польщі проходить суд над роботодавцем дівчини, повідомляє Польське радіо.

Нагадаємо, 30-річна Олена Романенко травмувалася на виробництві. Прасувальний каток втягнув пальці дівчини, а потім і всю руку. Жінка розповідає, що ситуація була звичайною - у простирадло потрапила наволочка та його засмоктало машину. Вона хотіла його витягнути, але не спрацював запобіжник і каток затягнув її руку.

Коли приїхали рятувальники, то господар пральні заборонив різати машину. Якби це зробили, руку вдалося б врятувати. Але на жаль, поки дівчині кололи знеболювальне, кінцівка "смажилася" при температурі 190 градусів. Руку у підсумку все ж таки витягли, але її довелося ампутувати.

При цьому Олена стверджує, що її не ознайомили з правилами техніки безпеки. Зате, навпаки, говорили, що при такій ситуації руку в апарат засовувати можна.

Українка втратила руку на заробітках - у Польщі проходить суд (скрін відео: youtube.com/Андрей Романенко)

Дівчина розповіла про важкі умови, в яких вона працювала у пральні. За її словами, вона повинна була працювати по 12 годин щодня. Також роботодавець найняв українку без необхідного дозволу та медичної довідки.

Під час судового процесу підсудний не визнав свою провину і відмовився давати пояснення, відповідаючи лише на питання свого адвоката.

Раніше він заявив, що "жінка говорила і розуміла польською мовою і знала, як обслуговувати машину". Крім того, як запевнив обвинувачений, прасувальний каток був справним і не мав мати захисних щитів.

Роботодавець продовжує відстоювати версію нещасного випадку на виробництві.

Українка втратила руку на заробітках - у Польщі проходить суд (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що українські заробітчани, які працюють у Польщі, можуть покинути цю країну вже до кінця 2019 року. Експерти прогнозують відтік близько сотні тисяч трудових мігрантів з України.

До речі, нещодавно експерти розповіли, які неприємні ситуації можуть статися з українцями за кордоном, і як їх уникнути.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українським заробітчанам платять у Європі.