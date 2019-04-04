Українські артисти на фестивалі Sziget: хто поїде в цьому році

У лонг-лист щорічної премії фестивалю APPS Music & SZIGET: Awards 2019 потрапили 14 актуальних українських артистів, кожен з яких матиме шанс представити Україну на знаменитому фестивалі цього літа. Серед претендентів: ADAM, Braii, Cape Cod, DZ'OB, INDT, Fontaliza, [О], OY Sound System, Sasha Boole, ЦеШо, The Unsleeping, YEYO, YUKO і Wavy Dem.

Як відзначають організатори: мета APPS Music & SZIGET: Awards цього року - нагородити актуального артиста з якісним лайвом, минаючи будь-які обмеження в жанрі, віці і ступені визнання в Україні або за кордоном.

Що будуть враховувати

Меседж: свіжість, сміливість, злободенність, органічність.

Музикальність і творчі прийоми: втілення прогресивних тенденцій, або експериментальність, вдале комбінування стилів у пошуках нового, свіжий погляд.

Динамічність, помітна активність, крок вперед: релізи, сольні шоу і тури, участь у знакових медійних проектах, колаборації.

Виразне обличчя, самобутність і оригінальність в цілому; перспективність у цьому образі.

Ефектне заповнення незайнятої ніші, або відчутний прорив.

І хоча складання лонг-листа представитили премії довірили професіоналам, глядачів також просять не залишатися осторонь.

YUKO

"Ми як і раніше хочемо почути публіку, інтерес, реакція і активність якої є стимулом для музикантів, двигуном розвитку і відчуттям попиту на власну творчість, що часто стає вирішальним в долі артиста. Тому ми просимо кожного меломана, якого досягне ця новина, не залишатись тільки спостерігачем, а ставати учасником: знаходити найактуальніше для себе і заявляти про свій вибір", - говорить промоутер Sziget Festival в Україні Ольга Єрмак.

Зовсім скоро всі учасники візьмуть участь у зйомці 14 студійних лайвів. Саме ці відео побачать меломани, від голосів яких і залежатиме результат премії.

Нагадаємо, нещодавно Sziget - п'ятий найбільший у світі фестиваль і улюблений зарубіжний фестиваль українців, оголосив останнього хедлайнера.