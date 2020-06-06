Українські медики врятували життя дівчинки, від якої відмовилися біологічні батьки з США

Українську дівчинку, народжену методом сурогатного материнства, відмовилися забирати біологічні батьки з США через те, що дитина народилася з інвалідністю. Іноземці також закликали відключити немовля від апарату штучного дихання, але медики цього не зробили.

Запорізькі лікарі врятували життя маленької Бріджит, і зараз у свої чотири роки дівчинка демонструє величезний прогрес. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За дитиною тривалий час доглядали волонтери, а пів року тому перевели зі звичайної лікарні у спецбудинок з усією необхідною базою для кращого розвитку.

За словами волонтерки Марини Бойко, дівчинці спочатку не давали й мінімальних шансів на життя. Маля в 3,5 місяці важило лише 3 кг, дитина ні на що не реагувала і не плакала, годувалася через катетер.

Зараз Бриджі вже їсть самостійно, хоча до приїзду в спецбудинок - тільки з допомогою дорослих.

"Якщо пила з трубочки, то зараз вона двома руками тримає чашку. Якщо вона сиділа і в цілому не піднімалася, то зараз вона активно пересувається по всій групі. І робить це на великі відстані", - розповіла лікарка групи Ірина Кравець.

Педагог Інна Хлоповських додала, що дівчинка стала обирати улюблені іграшки, повторювати слова і називати співробітників по іменах.

Керівниця служби у справах дітей в Запоріжжі Наталія Сиворакша згадала, як раніше американське подружжя - біологічні батьки Бриджі - дуже хотіли дитину, але коли дізналися про її діагноз, відмовилися забирати.

"Такий лист був, заява про те, що у зв'язку з її станом здоров'я, що вона невиліковна, ми не будемо забирати дитину, і просимо відключити будь-які апарати, щоб зупинити її життя", - розповіла вона про події 4-річної давності.

Зазначається, що нині дівчинку включили в урядову базу по усиновленню, й Бриджі вже зацікавилося кілька закордонних родин. Однак через пандемію коронавірусу та карантину всі контакти тимчасово заморозили.

Відео: У Запоріжжі шукають для дівчинки - сурогатної сироти нову сім'ю

Раніше повідомлялося, що до Києва прилетіли іноземці за дітьми, народженими для них методом сурогатного материнства.

Нагадаємо, що у Кабміні хочуть законодавчо посилити захист дітей, народжених сурогатними матерями.

Додамо також, що нещодавно стало відомо, скільки заробляють українки на нелегальному сурогатному материнстві.