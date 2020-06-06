Украинские медики спасли жизнь девочки, от которой отказались биологические родители из США

Украинскую девочку, рожденную методом суррогатного материнства, отказались забирать биологические родители из США по причине того, что ребенок родился с инвалидностью. Иностранцы также призвали отключить младенца от аппарата искусственного дыхания, но медики этого не сделали.

Запорожские врачи спасли жизнь маленькой Бриджит, и сейчас в свои четыре года девочка демонстрирует огромный прогресс. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За ребенком длительное время ухаживали волонтеры, а полгода назад перевели из обычной больницы в спецдом со всей необходимой базой для лучшего развития.

По словам волонтера Марины Бойко, девочке сначала не давали и минимальных шансов на жизнь. Малышка в 3,5 месяца весила только 3 кг, она ни на что не реагировала и не плакала, кормилась через катетер.

Сейчас Бриджи уже кушает самостоятельно, хотя до приезда в спецдом - только с помощью взрослых.

"Если пила из трубочки, то сейчас она двумя руками держит чашку. Если она сидела и в целом не поднималась, то сейчас она активно передвигается по всей группе. И делает это на большие расстояния", - рассказала врач группы Ирина Кравец.

Педагог Инна Хлоповских добавила, что девочка стала выбирать любимые игрушки, повторять слова и называть сотрудников по именам.

Руководитель службы по делам детей в Запорожье Наталия Сиворакша вспомнила, как ранее американская супружеская пара - биологические родители Бриджи - очень хотели ребенка, но когда узнали об ее диагнозе, забирать отказались.

"Такое письмо было, заявление о том, что в связи с ее состоянием здоровья, что она неизлечима, мы не будем забирать этого ребенка, и просим отключить любые аппараты, чтобы остановить ее жизнь", - рассказала она о событиях 4-летней давности.

Отмечается, что в настоящее время девочку включили в правительственную базу по усыновлению, и Бриджи уже заинтересовалось несколько иностранных семей. Однако из-за пандемии коронавируса и карантина все контакты временно заморозили.

Видео: В Запорожье ищут для девочки - суррогатной сироты новую семью

Ранее сообщалось, что в Киев прилетели иностранцы за детьми, рожденными для них методом суррогатного материнства.

Напомним, что в Кабмине хотят законодательно усилить защиту детей, рожденных суррогатными матерями.

Добавим также, что недавно стало известно, сколько зарабатывают украинки на нелегальном суррогатном материнстве.