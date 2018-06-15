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У відомого українського політв'язня стався серцевий напад

STYLERLIFE        15.06.2018 - 16:57
Фото: Швидка біля залу суду (twitter.com/HromadskeRadio)
Фото: Швидка біля залу суду (twitter.com/HromadskeRadio)

Інформацію підтвердив адвокат активіста

У політв'язня Володимира Балуха стався серцевий напад. Про це повідомив архієпископ Климент, який є цивільним захисником Балуха. Відео опублікував активіст Михайло Батрак на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Активісту Володимиру Балуху, якого затримала в 2016 році Федеральна служба безпеки Росії за активну проукраїнську позицію, стало погано в залі Роздольненського суду під час засідання.

Відомо, що йому викликали швидку допомогу і оголосили перерву. Михайло Батрак повідомив, що Балуху зробили укол, але його самопочуття не покращилось.

Скріншот поста (facebook.com/mikhailbatrak)

Архієпископ Климент, який є цивільним захисником Володимира Балуха повідомив, що український активіст уже кілька днів скаржився на болі в серці, а в проханні надати йому лікаря, відмовили.

"На його прохання, щоб йому надали лікаря, у Сімферопольському СІЗО йому було категорично відмовлено. А те, що зараз стався серцевий напад, пов'язано з тим, що, починаючи з п'ятниці, щодня у Володі йдуть обшуки. При тому, обшуки йдуть і вранці, і вдень, і вночі. Людину доводять до нервового зриву. Винен в цьому начальник Сімферопольського СІЗО", – розповів Климент.

Пізніше Михайло Батрак опублікував ще один пост, в якому повідомив, що стан Володимира Балуха не покращився, а співробітники Федеральної служби виконання покарання збираються відвезти Балуха з будівлі суду в СІЗО Сімферополя в автозаку, у 34 градуси спеки.

"Стан Володимира Балуха не покращився, він як і раніше відчуває себе погано. Розмова адвоката з співробітником ФСВП (федеральна служба виконання покарання) після засідання суду, на якому Володимиру стало погано: Як ви його будете етапувати в таку спеку з Роздольненського суду в СІЗО Сімферополя, йому ж погано? Нормально, посадимо і повеземо. p.s: у Криму +34 градуси за цельсієм, про кондиціонер в автозаку писати безглуздо", - написав активіст.

Скріншот поста (facebook.com/mikhailbatrak)

Нагадаємо, українському активісту Балуху стало погано на суді в Криму.

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Теги: Крым, активист, политзаключенный
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