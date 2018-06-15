У украинского активиста Балуха сердечный приступ

Информацию подтвердил адвокат активиста

У политзаключенного Владимира Балуха случился сердечный приступ. Об этом сообщил архиепископ Климент, который является гражданским защитником Балуха. Видео опубликовал активист Михаил Батрак на своей странице в социальной сети Facebook.

Активисту Владимиру Балуху, которого задержала в 2016 году Федеральная служба безопасности России за активную проукраинскую позицию, стало плохо в зале Раздольненского суда во время заседания.

Известно, что ему вызвали скорую помощь и объявили перерыв. Михаил Батрак сообщил, что Балуху сделали укол, но его самочувствие не улучшилось.

Скриншот поста (facebook.com/mikhailbatrak)

Архиепископ Климент, который является гражданским защитником Владимира Балуха сообщил, что украинский активист уже несколько дней жаловался на боли в сердце, а в просьбе предоставить ему врача, отказали.

"По его просьбе, чтобы ему предоставили врача, в Симферопольском СИЗО ему категорически было отказано. А то, что сейчас случился сердечный приступ, связано с тем, что, начиная с пятницы, ежедневно у Володи идут обыски. При том, обыски идут и утром, и днем, и ночью. Человека доводят до нервного срыва. Виноват в этом начальник Симферопольского СИЗО", – рассказал Климент.

Позже Михаил Батрак опубликовал еще один пост, в котором сообщил, что состояние Владимира Балуха не улучшилось, а сотрудники Федеральной службы исполнения наказания собираются отвезти Балуха из здания суда в СИЗО Симферополя в автозаке, в 34 градуса жары.

"Состояние Владимира Балуха не улучшилось, он по-прежнему чувствует себя плохо. Разговор адвоката с сотрудником ФСИН (федеральная служба исполнения наказания) после заседания суда, на котором Владимиру стало плохо: Как вы его будете этапировать в такую жару из Раздольненского суда в СИЗО Симферополя, ему же плохо? Нормально, посадим и повезем. p.s: в Крыму +34 градуса по цельсию, про кондиционер в автозаке писать бессмысленно", - написал активист.

Скриншот поста (facebook.com/mikhailbatrak)

Напомним, украинскому активисту Балуху стало плохо на суде в Крыму.

Сколько украинских политзаключенных в РФ (video.rbc.ua)