Українцям розповіли про погоду на вихідних і на Різдво

Перед Різдвом в Україні очікується морозна погода
В Україні в найближчі дні очікується похолодання і періодичні опади у вигляді снігопадів. Про це в п'ятницю, 4 січня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко, передає Еспресо.TV.
Зазначається, що на вихідні, 5 і 6 січня, сніг випадатиме в західних областях і на Півночі.
Циклон, який збурював хуртовинами східні регіони, вже піде, тому синоптична ситуація там стабілізується.
"В Україні поступово знижується температура повітря. Похолодання буде 5, 6, 7 і 8 січня", - розповіла Діденко.
Ілюстративне фото (pixabay)
В нічний час температура повітря складе від -9 до -5 градусів.
Місцями на півночі, північному сході і в центрі очікується до -15...- 10 градусів.
Вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися між показниками - 3 і -8 градусів.
Фото: Погода (РБК-Україна)
"В Україну поступово приходять морози - повітряна маса арктичного походження", - зазначила синоптик.
У Києві 5 і 6 січня періодично будуть снігопади, а на дорогах прогнозується ожеледиця. 7 січня в столиці суттєві опади малоймовірні.
У суботу та неділю, а також на Різдво в Києві переважатиме морозна погода.
"Не перемерзайте! Всім гарних вихідних і смачної куті!", - побажала експерт.
Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними.
Також ми писали про те, що в нашій країні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.
Відео: РБК-Україна