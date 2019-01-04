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Українцям розповіли про погоду на вихідних і на Різдво

STYLERЖиття    04.01.2019 - 21:27
Українцям розповіли про погоду на вихідних і на Різдво
Ілюстративне фото (gettyimages)

Перед Різдвом в Україні очікується морозна погода

В Україні в найближчі дні очікується похолодання і періодичні опади у вигляді снігопадів. Про це в п'ятницю, 4 січня, розповіла народний синоптик Наталка Діденко, передає Еспресо.TV.

Зазначається, що на вихідні, 5 і 6 січня, сніг випадатиме в західних областях і на Півночі.

Циклон, який збурював хуртовинами східні регіони, вже піде, тому синоптична ситуація там стабілізується.

"В Україні поступово знижується температура повітря. Похолодання буде 5, 6, 7 і 8 січня", - розповіла Діденко.

Українцям розповіли про погоду на вихідних і на РіздвоІлюстративне фото (pixabay)

В нічний час температура повітря складе від -9 до -5 градусів.

Місцями на півночі, північному сході і в центрі очікується до -15...- 10 градусів.

Вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися між показниками - 3 і -8 градусів.

Українцям розповіли про погоду на вихідних і на РіздвоФото: Погода (РБК-Україна)

"В Україну поступово приходять морози - повітряна маса арктичного походження", - зазначила синоптик.

У Києві 5 і 6 січня періодично будуть снігопади, а на дорогах прогнозується ожеледиця. 7 січня в столиці суттєві опади малоймовірні.

У суботу та неділю, а також на Різдво в Києві переважатиме морозна погода.

"Не перемерзайте! Всім гарних вихідних і смачної куті!", - побажала експерт.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що зима і весна в 2019 році в Україні будуть нестандартними.

Також ми писали про те, що в нашій країні у січні найбільше снігу очікується в кінці місяця.

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