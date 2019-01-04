Украинцам рассказали о погоде на выходных и на Рождество

Иллюстративное фото (gettyimages)

Перед Рождеством в Украине ожидается морозная погода

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и периодические осадки в виде снегопадов. Об этом в пятницу, 4 января, рассказала народный синоптик Наталка Диденко, передает Еспресо.TV.

Отмечается, что на выходных, 5 и 6 января, снег будет выпадать в западных областях и на Севере.

Циклон, который будоражил метелями восточные регионы, уже уйдет, поэтому синоптическая ситуация там стабилизируется.

"В Украине постепенно снижается температура воздуха. Похолодание будет 5, 6, 7 и 8 января", - рассказала Диденко.

Иллюстративное фото (pixabay)

В ночное время температура воздуха составит от -9 до -5 градусов.

Местами на севере, северо-востоке и в центре ожидается до -15...- 10 градусов.

В дневное время столбики термометров будут варьироваться между показателями - 3 и -8 градусов.

Фото: Погода (РБК-Украина)

"В Украину постепенно приходят морозы - воздушная масса арктического происхождения", - отметила синоптик.

В Киеве 5 и 6 января периодически будут снегопады, а на дорогах прогнозируется гололедица. 7 января в столице существенные осадки маловероятны.

В субботу и воскресенье, а также на Рождество в Киеве будет преобладать морозная погода.

"Не перемерзайте! Всем хороших выходных и вкусной кути!", - пожелала эксперт.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными.

Также мы писали о том, что в нашей стране в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина