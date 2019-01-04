Украинцам рассказали о погоде на выходных и на Рождество

Перед Рождеством в Украине ожидается морозная погода
В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и периодические осадки в виде снегопадов. Об этом в пятницу, 4 января, рассказала народный синоптик Наталка Диденко, передает Еспресо.TV.
Отмечается, что на выходных, 5 и 6 января, снег будет выпадать в западных областях и на Севере.
Циклон, который будоражил метелями восточные регионы, уже уйдет, поэтому синоптическая ситуация там стабилизируется.
"В Украине постепенно снижается температура воздуха. Похолодание будет 5, 6, 7 и 8 января", - рассказала Диденко.
Иллюстративное фото (pixabay)
В ночное время температура воздуха составит от -9 до -5 градусов.
Местами на севере, северо-востоке и в центре ожидается до -15...- 10 градусов.
В дневное время столбики термометров будут варьироваться между показателями - 3 и -8 градусов.
Фото: Погода (РБК-Украина)
"В Украину постепенно приходят морозы - воздушная масса арктического происхождения", - отметила синоптик.
В Киеве 5 и 6 января периодически будут снегопады, а на дорогах прогнозируется гололедица. 7 января в столице существенные осадки маловероятны.
В субботу и воскресенье, а также на Рождество в Киеве будет преобладать морозная погода.
"Не перемерзайте! Всем хороших выходных и вкусной кути!", - пожелала эксперт.
Как сообщалось ранее, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что зима и весна в 2019 году в Украине будут нестандартными.
Также мы писали о том, что в нашей стране в январе больше всего снега ожидается в конце месяца.
Видео: РБК-Украина