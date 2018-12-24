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Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік

STYLERЖиття    24.12.2018 - 17:34
Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік
Ілюстративне фото (facebook.com/dnrlive)

Кабмін опублікував графік початку видачі пенсій за січень

Українцям почнуть видавати пенсії за січень 2019 році з третього числа місяця. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, у Фонді зазначили, що виплата за січень наступного року буде проводитися в період з 4 по 25 число згідно встановлених дат виплат пенсіонерам.

Крім того, у відомстві відзвітували, що в грудні на виплату пенсій було спрямовано 30,44 млрд грн.

Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тим часом, деякі українці скаржаться, що ще не отримали пенсію за грудень.

"Я пенсію, яку повинна була отримати 15 грудня, не отримала. Мене втратили. А коли знайдуть? Я живу за колишньою пропискою, в тому ж місті та на тій же вулиці!" - написала Тетяна Богадиця.

Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік

Скріншот (facebook.com/pfu.gov.ua)

Нагадаємо, уряд відмовилося від практики виплати січневих пенсій у грудні.

Додамо, що з 1 січня для людей з великим трудовим стажем підвищать пенсію. Крім того, мінімальну пенсію в 2019 році будуть підвищуватися двічі - з 1 липня і з 1 грудня.

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