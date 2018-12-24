Коли українцям чекати пенсій в січні: з'явився графік

Ілюстративне фото (facebook.com/dnrlive)

Кабмін опублікував графік початку видачі пенсій за січень

Українцям почнуть видавати пенсії за січень 2019 році з третього числа місяця. Про це йдеться на сайті Пенсійного фонду України.

Зокрема, у Фонді зазначили, що виплата за січень наступного року буде проводитися в період з 4 по 25 число згідно встановлених дат виплат пенсіонерам.

Крім того, у відомстві відзвітували, що в грудні на виплату пенсій було спрямовано 30,44 млрд грн.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Тим часом, деякі українці скаржаться, що ще не отримали пенсію за грудень.

"Я пенсію, яку повинна була отримати 15 грудня, не отримала. Мене втратили. А коли знайдуть? Я живу за колишньою пропискою, в тому ж місті та на тій же вулиці!" - написала Тетяна Богадиця.

Скріншот (facebook.com/pfu.gov.ua)

Нагадаємо, уряд відмовилося від практики виплати січневих пенсій у грудні.

Додамо, що з 1 січня для людей з великим трудовим стажем підвищать пенсію. Крім того, мінімальну пенсію в 2019 році будуть підвищуватися двічі - з 1 липня і з 1 грудня.