Когда украинцам ждать пенсий в январе: появился график

Иллюстративное фото (facebook.com/dnrlive)

Кабмин опубликовал график начала выдачи пенсий за январь

Украинцам начнут выдавать пенсии за январь 2019 году с третьего числа месяца. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, в Фонде отметили, что выплата за январь следующего года будет проводиться в период с 4 по 25 число согласно установленных пенсионерам дат выплат.

Кроме того, в ведомстве отчитались, что в декабре на выплату пенсий было направлено 30,44 млрд грн.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Тем временем, некоторые украинцы жалуются, что еще не получили пенсию за декабрь.

"Я пенсию, которую должна была получить 15 декабря, не получила. Меня потеряли. А когда найдут? Я живу по прежней прописке, в том же городе и на той же улице!" - написала Татьяна Богадица.

Скриншот (facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, правительство отказалось от практики выплаты январских пенсий в декабре.

Добавим, что с 1 января для людей с большим трудовым стажем повысят пенсию. Кроме того, минимальную пенсию в 2019 году будут повышаться дважды - с 1 июля и с 1 декабря.