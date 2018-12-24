ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Когда украинцам ждать пенсий в январе: появился график

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 17:34
Когда украинцам ждать пенсий в январе: появился график
Иллюстративное фото (facebook.com/dnrlive)

Кабмин опубликовал график начала выдачи пенсий за январь

Украинцам начнут выдавать пенсии за январь 2019 году с третьего числа месяца. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

В частности, в Фонде отметили, что выплата за январь следующего года будет проводиться в период с 4 по 25 число согласно установленных пенсионерам дат выплат.

Кроме того, в ведомстве отчитались, что в декабре на выплату пенсий было направлено 30,44 млрд грн.

Когда украинцам ждать пенсий в январе: появился график

Иллюстративное фото (УНИАН)

Тем временем, некоторые украинцы жалуются, что еще не получили пенсию за декабрь.

"Я пенсию, которую должна была получить 15 декабря, не получила. Меня потеряли. А когда найдут? Я живу по прежней прописке, в том же городе и на той же улице!" - написала Татьяна Богадица.

Когда украинцам ждать пенсий в январе: появился график

Скриншот (facebook.com/pfu.gov.ua)

Напомним, правительство отказалось от практики выплаты январских пенсий в декабре.

Добавим, что с 1 января для людей с большим трудовым стажем повысят пенсию. Кроме того, минимальную пенсию в 2019 году будут повышаться дважды - с 1 июля и с 1 декабря.

"Укрпочта" отказалась от сокращения отделений и согласилась доставлять пенсии В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров, - глава ПФУ
Новости Украины пенсии
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь