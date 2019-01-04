Українців попередили про сильні снігопади 4 січня

Засніжений Маріїнський парк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На всій території країни у п'ятницю очікується похолодання

В Україні у п'ятницю, 4 січня, пройдуть опади у вигляді снігу, причому в деяких областях снігопади будуть досить сильні. Також відбудеться зниження темпаратури повітря. Про це повідомляє Gismeteo.

Практично на всій території країни встановиться похмура погода.

Жителям Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Харківської та Луганської областей варто готуватися до сильного снігу.

Фото: колаж (РБК-Україна)

На Заході в нічний час температура повітря складе від -10 до -4 градусів, а вдень - від -5 до -3 градусів.

У північних і центральних регіонах стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах -8... -5 градусів, а вдень очікується від -4 до -2 градусів.

На Сході в темний час доби буде від -5 до -2 градусів, вдень температура повітря становитиме від -2 до нуля градусів.

Фото: сніг (РБК-Україна)

У південних областях вночі від -5 до -3 градусів, а у світлий час доби - від -1 до нуля градусів.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні через потужний циклон з Греції у другій половині тижня очікується суттєве погіршення погодних умов - опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу та дощів. Крім того, прогнозується значне посилення вітру.

Також синоптики попереджали, що 4-5 січня на Лівобережжі вірогідні хуртовини та ожеледь, а замети можуть досягти висоти до 20 сантиметрів.

Нагадаємо, що за словами синоптика, в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптическую ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна