ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українців попередили про сильні снігопади 4 січня

STYLERЖиття    04.01.2019 - 06:09
Українців попередили про сильні снігопади 4 січня
Засніжений Маріїнський парк (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На всій території країни у п'ятницю очікується похолодання

В Україні у п'ятницю, 4 січня, пройдуть опади у вигляді снігу, причому в деяких областях снігопади будуть досить сильні. Також відбудеться зниження темпаратури повітря. Про це повідомляє Gismeteo.

Практично на всій території країни встановиться похмура погода.

Жителям Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Харківської та Луганської областей варто готуватися до сильного снігу.

Українців попередили про сильні снігопади 4 січняФото: колаж (РБК-Україна)

На Заході в нічний час температура повітря складе від -10 до -4 градусів, а вдень - від -5 до -3 градусів.

У північних і центральних регіонах стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах -8... -5 градусів, а вдень очікується від -4 до -2 градусів.

На Сході в темний час доби буде від -5 до -2 градусів, вдень температура повітря становитиме від -2 до нуля градусів.

Українців попередили про сильні снігопади 4 січняФото: сніг (РБК-Україна)

У південних областях вночі від -5 до -3 градусів, а у світлий час доби - від -1 до нуля градусів.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, в Україні через потужний циклон з Греції у другій половині тижня очікується суттєве погіршення погодних умов - опади у вигляді снігопадів, мокрого снігу та дощів. Крім того, прогнозується значне посилення вітру.

Також синоптики попереджали, що 4-5 січня на Лівобережжі вірогідні хуртовини та ожеледь, а замети можуть досягти висоти до 20 сантиметрів.

Нагадаємо, що за словами синоптика, в Запоріжжі, в Криму, а також в Херсонській, Донецькій, Луганській і Харківській областях варто очікувати несприятливу синоптическую ситуацію. Найімовірніше, будуть сильні опади і штормовий вітер.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Хуртовини та істотне похолодання: синоптики розповіли про погоду 4 січня Ускладнення погодних умов: у поліції розказали, у яких регіонах буде залучено додаткові патрулі
Новини України ГідрометцентрСнігопад
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся