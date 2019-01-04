Украинцев предупредили о сильных снегопадах 4 января

Заснеженный Мариинский парк (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На всей территории страны в пятницу ожидается похолодание

В Украине в пятницу, 4 января, пройдут осадки в виде снега, причем в некоторых областях снегопады будут довольно сильные. Также произойдет снижение темпаратуры воздуха. Об этом сообщает Gismeteo.

Практически на всей территории страны установится пасмурная погода.

Жителям Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой, Харьковской и Луганской областей стоит готовиться к сильному снегу.

Фото: коллаж (РБК-Украина)

На Западе в ночное время температура воздуха составит от -10 до -4 градусов, а в дневное время - от -5 до -3 градусов.

В северных и центральных регионах столбики термометров ночью будут колебаться в пределах -8... -5 градусов, а в дневное время ожидается от -4 до -2 градусов.

На Востоке в темное время суток будет от -5 до -2 градусов, днем температура воздуха составит от -2 до нуля градусов.

Фото: снег (РБК-Украина)

В южных областях ночью будет от -5 до -3 градусов, а в светлое время суток - от -1 до нуля градусов.

Ранее сообщалось, что по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в Украине из-за мощного циклона из Греции во второй половине недели ожидается существенное ухудшение погодных условий - осадки в виде снегопадов, мокрого снега и дождей. Кроме того, прогнозируется значительное усиление ветра.

Также синоптики предупреждали, что 4-5 января на Левобережье вероятны метели и гололед, а сугробы могут достичь высоты до 20 сантиметров.

Напомним, что по словам синоптика, в Запорожье, в Крыму, а также в Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях стоит ожидать неблагоприятную синоптическую ситуацию. Вероятнее всего, будут сильные осадки и штормовой ветер.

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Видео: РБК-Украина