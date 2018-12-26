Українців захопив зліт найбільшого літака в світі (відео)

Фото: (facebook.com/antonov.company)

Відео опубліковано на сторінці спільноти

Українцям показали зліт легендарного українського літака-гіганта Ан-225 "Мрія". Відповідне відео опубліковано в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "З Україною в серці".

"Так злітає найбільший літак у світі! Вражає", - написано під відеороликом, на якому записано як "Мрія" злітає в небо.

Користувачі зазначили, що літак дійсно величезний, а також висловили слова гордості:

"Громадина";

"Ух, як страшно літати літаком... Особливо зліт і посадка!";

"Наш красень";

"Гордість України";

"Поважаю";

Скріншот коментарів: (facebook.com/ukrainepablicua)

Нагадаємо, ми публікували яскраві фото будівництва метро в Дніпрі з висоти пташиного польоту. Як відомо, під час будівництва метро в шахті потонув екскаватор. Вперше про проблему стало відомо ще влітку, однак заговорили про неї лише зараз. Підтвердив цю інформацію сам заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Ми писали, що українські льотчики вразили Захід екстремальним польотом на Су-25М1. В мережі з'явився ролик, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на максимально низькій висоті.

Ми повідомляли, що раніше показали політ легендарного українського літака "Мрія" з незвичайного ракурсу. Зовні на хвостовому оперенні повітряного судна була встановлена камера, яка і зафіксувала розгін гігантського авіалайнера на смузі і перші хвилини польоту.