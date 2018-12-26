Украинцев восхитил взлет самого большого самолета в мире (видео)

Видео опубликовано на странице сообщества
Украинцам показали взлет легендарного украинского самолета-гиганта Ан-225 "Мрия". Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Facebook в сообществе "С Украиной в сердце".
"Так взлетает самый большой самолет в мире! Поражает", - написано под видеороликом, на котором запечатлено как "Мрия" взлетает в небо.
Пользователи отметили, что самолет действительно огромный, а также высказали слова гордости:
"Громадина";
"Ух, как страшно летать самолётом... Особенно взлет и посадка!";
"Наш красавец";
"Гордость Украины";
"Уважаю";
Скриншот комментариев: (facebook.com/ukrainepablicua)
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