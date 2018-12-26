Украинцев восхитил взлет самого большого самолета в мире (видео)

Фото: (facebook.com/antonov.company)

Видео опубликовано на странице сообщества

Украинцам показали взлет легендарного украинского самолета-гиганта Ан-225 "Мрия". Соответствующее видео опубликовано в социальной сети Facebook в сообществе "С Украиной в сердце".

"Так взлетает самый большой самолет в мире! Поражает", - написано под видеороликом, на котором запечатлено как "Мрия" взлетает в небо.

Пользователи отметили, что самолет действительно огромный, а также высказали слова гордости:

"Громадина";

"Ух, как страшно летать самолётом... Особенно взлет и посадка!";

"Наш красавец";

"Гордость Украины";

"Уважаю";

Скриншот комментариев: (facebook.com/ukrainepablicua)

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Мы сообщали, что ранее показали полет легендарного украинского самолета "Мрия" с необычного ракурса. Снаружи на хвостовом оперении воздушного судна была установлена камера, которая и зафиксировала разгон гигантского авиалайнера на полосе и первые минуты полета.