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Українці продовжують "вестися" на аферистів і втрачати чималі суми грошей

STYLERЖиття    02.01.2019 - 14:25
Українці продовжують "вестися" на аферистів і втрачати чималі суми грошей
Колаж РБК-Україна

Мешканка Тернополя стала жертвою шахраїв

Аферисти продовжують обманювати українців. Цього разу на вудку шахраїв потрапила мешканка Тернополя. Як розповіла поліцейським потерпіла, днями після спілкування з псевдопрацівником банку, вона втратила чималу суму грошей.

За словами жінки, їй спочатку прийшло sms-повідомлення про блокування рахунку. Пізніше їй зателефонував невідомий, який представився співробітником фінансової установи.

Чоловік попросив жінку уточнити персональні дані, щоб активувати картку і усунути неполадки. Тернополянка сама того не розуміючи допомогла пройдисвітові без зусиль зняти готівку з її банківського рахунку. Тільки коли жінка виявила відсутність 5000 грн на рахунку, вона зрозуміла, що стала жертвою афериста.

Українці продовжують &quot;вестися&quot; на аферистів і втрачати чималі суми грошей

Ілюстративне фото (facebook.com/julia.berezovska.1)

У свою чергу працівники поліції в черговий раз звернулися до українців з проханням не нехтувати правилами безпеки.

"Адже ви самі допомагаєте зловмисникам спустошувати ваші кишені", - кажуть поліцейські і додають, що у разі, якщо ви постраждали від рук зловмисників, треба негайно телефонувати "102".

Раніше українцям розповіли, що робити, якщо дошкуляють телефонні шахраї.

Також ми писали про те, що в Києві розкрили новий вид шахрайства.

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