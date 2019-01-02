Украинцы продолжают "вестись" на аферистов и терять немалые суммы денег

Коллаж РБК-Украина

Жительница Тернополя стала жертвой мошенников

Аферисты продолжают обманывать украинцев. На этот раз на удочку мошенников попалась жительница Тернополя. Как рассказала полицейским потерпевшая, на днях после общения с псевдоработником банка, она потеряла немалую сумму денег.

По словам женщины, сначала ей пришло sms-извещение о блокировании счета. Позже ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансового учреждения.

Мужчина попросил женщину уточнить персональные данные, чтобы активировать карту и устранить неполадки. Тернопольчанка сама того не понимая помогла проходимцу без труда снять наличные с ее же банковского счета. Только когда женщина обнаружила отсутствие 5000 грн на счету, она поняла, что стала жертвой афериста.

Иллюстративное фото (facebook.com/julia.berezovska.1)

В свою очередь работники полиции в очередной раз обратились к украинцам с просьбой не пренебрегать правилами безопасности.

"Ведь вы сами помогаете злоумышленникам опустошать ваши карманы", - говорят полицейские и добавляют, что в случае, если вы пострадали от рук злоумышленников, нужно немедля звонить "102".

Ранее украинцам рассказали, что делать, если донимают телефонные мошенники.

Также мы писали о том, что в Киеве раскрыли новый вид мошенничества.