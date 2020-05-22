В Україну можуть зайти платіжні системи PayPal, Vapulus та Stripe: що це дасть

В Україні може запрацювати міжнародна платіжна система PayPal - в міністерстві цифрової трансформації оголосили про відновлення діалогу з керівництвом цього популярного сервісу.

У прес-службі відомства 22 травня заявили, що президент Володимир Зеленський ще в січні звернувся до президента компанії з пропозицією працювати в Україні.

В PayPal відповіли, що така можливість розглядається.

Як поінформували в Мінцифрі, в Україні також можуть з'явитися платіжні системи Stripe і Vapulus.

Це дозволить українцям без посередників користуватися онлайн-маркетами, такими як Amazon.com, eBay, Etsy.

"Оскільки таких компаній ще багато, напишіть, будь ласка, в коментарях, яких онлайн-сервісів чи майданчиків не вистачає в Україні. Опрацюємо кожну пропозицію", - закликали в міністерстві на сторінці в Facebook.

Які можливості PayPal дасть українцям

Найбільший оператор електронних грошових коштів PayPal, який є підрозділом компанії eBay, дозволяє клієнтам сплачувати рахунки і покупки, відправляти та отримувати грошові перекази. PayPal виступає посередником між продавцем і покупцем, забезпечуючи надійність оплати платіжними картами VISA, MasterCard, American Express та інших платіжних систем.

Систему заснував у 1998 році американський бізнесмен Ілон Маск.

Зараз PayPal є найпоширенішим у світі способом розрахунків в інтернеті. Систему використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах світу.

Влітку 2018 року PayPal включила можливість транскордонних переказів для України через свою "дочку" Xoom. Це дозволило здійснювати грошові перекази до 2 999 доларів на добу, але не більше 6 тисяч доларів за 30 днів.

Таким чином, PayPal частково працює з Україною та приймає карти VISA і MasterCard, випущені українськими банками, для оплати товарів і послуг в інтернеті. Однак PayPal не дозволяє вводити кошти в Україну, що робить неможливим продаж товарів і послуг через цю систему в українських інтернет-магазинах. Так, PayPal в Україні використовується в основному для оплати покупок в зарубіжних інтернет-магазинах, таких як eBay, Asos.com та інших.

Зазначимо, що системі PayPal ніхто не забороняє працювати в Україні й для них неї немає ніяких перешкод з точки зору регулювання і законодавства. При цьому відсутність сервісу в нашій країні міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет пояснив цієї зими просто: Україна - нецікавий для них ринок.

До речі, раніше Нацбанк пробував "заманити" PayPal до України готовністю видати платіжній системі ліцензію для роботи на українському ринку.