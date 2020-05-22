В Украину могут зайти платежные системы PayPal, Vapulus и Stripe: что это даст

В Украине может заработать международная платежная система PayPal - в министерстве цифровой трансформации объявили о возобновлении диалога с руководством этого популярного сервиса.

В пресс-службе ведомства 22 мая заявили, что президент Владимир Зеленский еще в январе обратился к президенту компании с предложением работать в Украине.

В PayPal ответили, что такая возможность рассматривается.

Как проинформировали в Минцифре, в Украине также могут появиться платежные системы Stripe и Vapulus.

Это позволит украинцам без посредников пользоваться онлайн-маркетами, такими как Amazon.com, eBay, Etsy.

"Поскольку таких компаний еще много, напишите, пожалуйста, в комментариях, каких онлайн-сервисов или площадок не хватает в Украине. Обработаем каждое предложение", - призвали в министерстве на странице в Facebook.

Какие возможности PayPal даст украинцам

Крупнейший оператор электронных денежных средств PayPal, являющийся подразделением компании eBay, позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. PayPal выступает посредником между продавцом и покупателем, обеспечивая надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express и других платежных систем.

Систему основал в 1998 году американский бизнесмен Илон Маск.

Сейчас PayPal является самым распространенным в мире способом расчетов в интернете. Систему используют более 230 миллионов человек в 190 странах мира.

Летом 2018 года PayPal включила возможность трансграничных переводов для Украины через свою "дочку" Xoom. Это позволило осуществлять денежные переводы до 2 999 долларов в сутки, но не более 6 тысяч долларов за 30 дней.

Таким образом, PayPal частично работает с Украиной и принимает карты VISA и MasterCard, выпущенные украинскими банками, для оплаты товаров и услуг в интернете. Однако PayPal не позволяет вводить средства в Украину, что делает невозможным продажу товаров и услуг через эту систему в украинских интернет-магазинах. Так, PayPal в Украине используется в основном для оплаты покупок в зарубежных интернет-магазинах, таких как eBay, Asos.com и других.

Отметим, что системе PayPal никто не запрещает работать в Украине и для них нее нет никаких препятствий с точки зрения регулирования и законодательства. При этом отсутствие сервиса в нашей стране министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объяснил этой зимой просто: Украина - неинтересный для них рынок.

К слову, ранее Нацбанк пробовал "заманить" PayPal в Украину готовностью выдать платежной системе лицензию для работы на украинском рынке.