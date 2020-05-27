На Україну насувається стихія: синоптик попередила про небезпеку

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні серйозно зіпсується у четвер 28 травня

Погода в Україні у четвер, 28 травня, опиниться під дією потужного циклону, який до нас переміститься з Туреччини через Чорне море. Завтра майже по всій країні очікуються значні дощі, сильний поривчастий вітер, а місцями - грози.

Таке погодне попередження дала синоптик Наталка Діденко в Facebook, яка написала, що "це вже навіть не смішно".

"Дощі, які будуть супроводжуватись грозами і поривчастим, до сильного, північно-східним вітром", - написала синоптик і додала, що від опадів завтра можуть утриматися Схід, Приазов'я та Крим.

Температура повітря, хоча й підвищиться до +15+20 градусів, а на Сході до +20+25, проте атмосферні явища можуть нівелювати "теплі досягнення".

Охопить циклон і Київ, де завтра дощі, сильний вітер, а можливо і грози. Вночі температура в столиці +10+12 градусів, а вдень від +10 до +12.

"На самопочуття, особливо у кого серцево-судинні проблеми, швидше, завтра або вже сьогодні, вплине зниження атмосферного тиску у результаті візиту активного циклону", - попередила Діденко.

Зазначимо, що синоптичні ресурси, що дають довгострокові прогнози, вважають, що прохолодна волога погода переміститься і на перший тиждень червня. Приміром, у столиці температура повітря може бути всього +11 градусів на початку літа.

Раніше ми писали, що град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай.

Нагадаємо, що синоптик налякав прогнозом на літо, пообіцявши два місяці дощів.

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Автор: Светлана Мащенко