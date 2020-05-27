На Украину надвигается стихия: синоптик предупредила об опасности

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине серьезно испортится в четверг 28 мая

Погода в Украине в четверг, 28 мая, окажется под действием мощного циклона, который к нам переместится из Турции через Черное море. Завтра почти по всей стране ожидаются значительные дожди, сильный порывистый ветер, а местами - грозы.

Такое погодное предупреждение дала синоптик Наталка Диденко в Facebook, которая написала, что "это уже даже не смешно".

"Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром", - написала синоптик и добавила, что от осадков завтра могут удержаться Восток, Приазовье и Крым.

Температура воздуха, хотя и повысится до +15+20 градусов, а на Востоке до +20+25, но атмосферные явления могут нивелировать "теплые достижения".

Охватит циклон и Киев, где завтра дожди, сильный ветер, а возможно и грозы. Ночью температура в столице +10+12 градусов, а днем от +10 до +12.

"На самочувствие, особенно у кого сердечно-сосудистые проблемы, скорее, завтра или уже сегодня, повлияет снижение атмосферного давления в результате визита активного циклона", - предупредила Диденко.

Отметим, что синоптические ресурсы, дающие долгосрочные прогнозы, считают, что прохладная влажная погода переместится и на первую неделю июня. К примеру в столице температура воздуха может быть всего +11 градусов в начале лета.

Ранее мы писали, что град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай.

Напомним, что синоптик напугал прогнозом на лето, пообещав два месяца дождей.

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Автор: Светлана Мащенко