Україну накриють страшні зливи, грози та шквали: які області постраждають

Погода в Україні у четвер, 28 травня, сильно погіршиться. Синоптики прогнозують сильні зливи, місцями грози і все це з сильним поривчастим вітром північно-східного напрямку.

Найбільш інтенсивні опади завтра синоптики Українського гідрометцентру прогнозують в Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях. А в Миколаївській до зливи може приєднається ще й гроза.

Грозовий фронт у четвер очікується також на Сході, у Вінницькій області, а також на узбережжі морів (крім Криму). Але тут, як і в західних областях, опади надто інтенсивними не будуть.

Вітер завтра сильний, поривчастий, від 7 до 12 метрів в секунду.

А ось температура повітря завтра трохи підвищиться. Буде від +15 до +21, а на Сході та Приазов'ї навіть +21+25 градусів. Найближчої ночі +6+12.

У Києві в четвер злива, поривчастий вітер. Вдень не жарко - від +15 до +17, на найближчу ніч +9+11.

Погода в Україні 28 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що на Україну насувається стихія.

Також ми писали, що град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай.