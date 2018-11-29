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Вкрали телефон: експерти дали поради, як діяти жертвами кишенькових злодіїв

STYLERЖиття    29.11.2018 - 14:58
Вкрали телефон: експерти дали поради, як діяти жертвами кишенькових злодіїв
Фото: Крадіжка телефону (twitter.com/AlienmanTech)

Фахівці розповіли покрокову інструкцію для тих, у кого витягли з кишені смартфон

Експерти дали практичні поради тим, хто став жертвою кишенькових злодіїв і позбувся мобільного телефону. Вони розповіли покрокову інструкцію для тих, хто позбувся засобу зв'язку, пише "Сьогодні".

Напередодні "Чорної п'ятниці" фахівці попереджали про те, що метушнею скористаються шахраї, які відкриють "полювання" на українців у переповнених торгових центрах. За словами поліції, під час сезонних розпродажів, вони зафіксували рекордну кількість заяв про вкрадені гаджети.

Експерти порадили не панікувати тим, хто став жертвою злодіїв, і першим ділом заблокувати стару SIM-карту, а потім відновити свій мобільний номер, щоб обмежити доступ до нього у шахраїв.

Таким чином ви закриєте доступ до інтернет-банкінгу та відповідно і до банківського рахунку.

"у більшості випадків у людей в телефоні стоїть фінансовий номер, а з допомогою цього фінансового номера телефону можна отримати доступ до банківської карти", – розповів експерт з безпеки Руслан Болгов.

Наступним кроком шахраїв може стати дзвінок від людей, які нібито знайшли гаджет і готові повернути його після перерахування необхідної винагороди на банківську картку.

Експерти відзначають, що телефони найчастіше крадуть для того, щоб отримати інформацію про власника, а також, щоб з допомогою телефону отримати викуп за його повернення.

Вони рекомендують звертатися в поліцію відразу ж після того, як виявлена пропажа і стежити за тим, щоб заяву було зареєстровано. Після того, як поліція відкрила кримінальну справу – вона зобов'язана його шукати, а власникові варто регулярно цікавитися ходом справи.

Також можна не втрачати час і продовжити пошуки майна самостійно. Для цього можна помоніторити сайти про продаж вживаної електроніки, перевірити великі сайти безкоштовних оголошень, відвідати радіоринки.

Більшість злодіїв намагаються швидко позбутися краденого гаджета. При виявленні схожого телефону, можна довести, що ви є його власником. Номер IMEI-коду вказаний на коробці від смартфона, а на самому апараті можна дізнатися, набравши *#06#. Якщо коди збігаються, то можна сміливо викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони попередили, як реагувати на конфіскацію майна.

А також розповідали про те, як уникнути шахрайства з банківськими картами.

Відео: РБК-Україна

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