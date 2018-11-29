Украли телефон: эксперты дали советы, как действовать жертвам карманников

Фото: Кража телефона (twitter.com/AlienmanTech)

Специалисты рассказали пошаговую инструкцию для тех, у кого вытянули из кармана смартфон

Эксперты дали практические советы тем, кто стал жертвой карманников и лишился мобильного телефона. Они рассказали пошаговую инструкцию для тех, кто лишился средства связи, пишет "Сегодня".

Накануне "Черной пятницы" специалисты предупреждали о том, что суматохой воспользуются мошенники, которые откроют "охоту" на украинцев в переполненных торговых центрах. По словам полиции, во время сезонных распродаж, они зафиксировали рекордное количество заявлений об украденных гаджетах.

Эксперты посоветовали не паниковать тем, кто стал жертвой воров, и первым делом заблокировать старую SIM-карту, а потом восстановить свой мобильный номер, чтобы ограничить доступ к нему у мошенников.

Таким образом вы закроете доступ к интернет-банкингу и соответственно и к банковскому счету.

"В большинстве случаев у людей в телефоне стоит финансовый номер, а с помощью этого финансового номера телефона можно получить доступ к банковской карте", – рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Следующим шагом мошенников может стать звонок от людей, которые якобы нашли гаджет и готовы вернуть его после перечисления необходимого вознаграждения на банковскую карточку.

Эксперты отмечают, что телефоны чаще всего воруют для того, чтобы получить информацию о владельце, а также, чтобы с помощью телефона получить выкуп за его возврат.

Они рекомендуют обращаться в полицию сразу же после того, как обнаружена пропажа и следить за тем, чтобы заявление было зарегистрировано. После того, как полиция открыла уголовное дело – она обязана его искать, а владельцу стоит регулярно интересоваться ходом дела.

Также можно не терять время и продолжить поиски имущества самостоятельно. Для этого можно помониторить сайты о продаже подержанной электроники, проверить крупные сайты бесплатных объявлений, посетить радиорынки.

Большинство воров стараются быстро избавиться от краденного гаджета. При обнаружении похожего телефона, можно доказать, что вы являетесь его владельцем. Номер IMEI-кода указан на коробке от смартфона, а на самом аппарате можно его узнать, набрав *#06#. Если коды совпадают, то можно смело вызывать полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны предупредили, как реагировать на конфискацию имущества.

А также рассказывали о том, как избежать мошенничества с банковскими картами.

Видео: РБК-Украина