Прикрасьте свої нігтики: ці відтінки манікюра будуть дуже популярними в 2022-му

Крім того, популярними будуть кілька кольорів, які не були б вашим першим вибором для манікюру - наприклад, барвінок і м'ятно-зелений.

Ось 7 відтінків, які змусять вас зателефонувати своїй манікюрниці якомога швидше:

1. Фуксія

Стилісти очікують, що люди будуть тяжіти до "сміливих і приглушених кольорів, які символізують енергію, баланс, впевненість і спокій, такі як фуксія". Яскравий відтінок працює в будь-який час року, і це один з глянцевих відтінків, на який варто звернути увагу в 2022 році.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/paging_dr_mani)

2. М'ятно-зелений

У 2022 році м'ятно-зелений манікюр займе своє місце в списку трендів. Освіжаючий відтінок виглядає чудово самостійно, але він також може додати несподіваний елемент кольору до вашого нейл-арту.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/pearnova)

3. Барвінок

За словами експертів, в 2022 році двоюрідний брат пурпурного кольору барвінок стане обов'язковим відтінком лаку для нігтів. Колір виглядає чудово на всіх тонах шкіри і є відмінним відтінком для інтеграції в дизайн нігтів - крім того, він дуже близький до головного кольору року за версією Pantone - Very Peri.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/themaniclub)

4. Металік

Підіть по стопах Бейонсе і поекспериментуйте з металевими нігтями цього року. Стилісти кажуть, що в цьому році вони очікують побачити блискуче срібло і сміливе золото. Носіть ці помітні відтінки, щоб вбратися на модний захід або оживити свій повсякденний манікюр.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/beyonce)

5. Нейтральні відтінки

Нейтральні нігті ніколи не вийдуть з моди, але саме в 2022 році ви зможете побачити їх всюди. Якщо вам набридли традиційні бежеві і ніжно-рожеві відтінки, спробуйте додати хроматичне верхнє покриття для свіжого, несподіваного ефекту.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/clw_nailartist)

6. Темно-синій

Хочете спробувати тренд темних нігтів, але не наважуєтеся носити чорний колір? Привіт, темно-синій колір - ідеальний перехід до більш темних відтінків на кінчиках ваших пальців.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/nails.by.elizabeth.m)

7. Вогненно-червоний

Зробіть заяву в 2022 році з червоними нігтями кольору гоночного автомобіля. Ретро-відтінок виглядає чудово на коротких або довгих нігтях і є грайливим способом привернути увагу до ваших пальців.

Наймодніші відтінки манікюру в 2022 (фото: instagram.com/oliveandjune)