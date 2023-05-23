Украинцев просят собрать деньги на авто для Нацгвардейцев из Славянска

Бойцам 1-го стрелкового батальона 15-го отдельного Славянского полка Национальной гвардии Украины, которые сейчас находятся в городе Славянск, нужна помощь.
От воинов части 3035 поступил запрос на авто для выполнения специальных задач на линии обороны.
"Обращаемся ко всем, кто может помочь любой суммой! Обязательно отчитаемся! Вместе - мы сила!" - говорят волонтеры.
Как можно быстрее нужно собрать 190 тысяч гривен. Каждая гривна играет немаловажную роль в сборе. Присоединяемся!
Вот этот автомобиль скоро должен уехать на фронт, где поможет нашим воинам уничтожать российского оккупанта
Напомним, что РБК-Украина вместе с экс-шеф-редом издания, журналистом Сергеем Гришиным объявили сбор на покупку медицинских эвакуационных автомобилей.
Это совместный проект помощи фонда "Солом'янські котики", чтобы закрыть запрос начальника медицинской службы 4-й танковой бригады ВСУ.
Банка: https://send.monobank.ua/jar/2nJi9cqCfF
Карта банки: 5375411206429925
PayPal: aa5610ep@gmail.com