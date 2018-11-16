Помер архітектор найоригінальнішої української церкви

Фото: РБК-Україна

Зенон Мазуркевич пішов з життя на 80-му році життя

Архітектор однієї з найбільш оригінальних українських церков Зенон Мазуркевич, автор проекту Церкви Святого Йосипа Обручника у Чикаго пішов з життя на 80-му році життя. Про це повідомляє видання Chicago Sun-Times.

Побудована у 1977 ультрасучасна церква Української греко-католицької церкви визнана однією з 10 найкрасивіших церков Америки. Її 13 золотих куполів символізують 12 апостолів та Ісуса Христа.

Фото: (Юліян Гайда, Wikipedia)

Зенон Мазуркевич помер 26 жовтня у Філадельфії, де він жив більш 50 років. Він народився у 1939 рок в селі Рожнятів, що знаходиться в Івано-Франківській області. Поховали архітектора у Чикаго, 10 листопада.

Крім Церкви Святого Йосипа Обручника в Чикаго Мазуркевич проектував українську католицьку церкву св. Михаїла у Балтиморі, Менор коледж в Дженкінтаун, приміщення "Самопоміч" у Філадельфії, монастир у Глен-Кові. Підготував супермодернистичний проект Преображенського кафедрального собору у Коломиї на Івано-Франківщині.

У 1980-х роках у Чикаґо відновив собор св. Миколая, спроектував ультрамодерну українську католичну церкву св. Йосифа із 13-ма золотими банями (входить до десятки унікальних церков світу).

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