Умер архитектор самой оригинальной украинской церкви

Фото: РБК-Украина

Зенон Мазуркевич ушел из жизни на 80-м году жизни

Архитектор одной из самых оригинальных украинских церквей Зенон Мазуркевич, автор проекта Церкви Святого Иосифа Обручника в Чикаго ушел из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times.

Построенная в 1977 ультрасовременная церковь Украинской греко-католической церкви признана одной из 10 самых красивых церквей Америки. Ее 13 золотых куполов символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа.

Фото: (Юлиан Гайда, Wikipedia)

Зенон Мазуркевич умер 26 октября в Филадельфии, где он жил более 50 лет. Он родился в 1939 рок в селе Рожнятов, что находится в Ивано-Франковской области. Похоронили архитектора в Чикаго, 10 ноября.

Кроме Церкви Святого Иосифа Обручника в Чикаго Мазуркевич проектировал украинскую католическую церковь св. Михаила в Балтиморе, Менор колледж в Дженкинтаун, помещение "Самопомощь" в Филадельфии, монастырь в Глен-Кови. Подготовил супермодернистичний проект Преображенского кафедрального собора в Коломые на Ивано-Франковщине.

В 1980-х годах в Чикаго возобновил собор св. Николая, спроектировал сверхсовременную украинскую католическую церковь св. Иосифа с 13-ю золотыми куполами (входит в десятку уникальных церквей мира).

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