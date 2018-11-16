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Умер архитектор самой оригинальной украинской церкви

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 12:10
Умер архитектор самой оригинальной украинской церкви
Фото: РБК-Украина

Зенон Мазуркевич ушел из жизни на 80-м году жизни

Архитектор одной из самых оригинальных украинских церквей Зенон Мазуркевич, автор проекта Церкви Святого Иосифа Обручника в Чикаго ушел из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщает издание Chicago Sun-Times.

Построенная в 1977 ультрасовременная церковь Украинской греко-католической церкви признана одной из 10 самых красивых церквей Америки. Ее 13 золотых куполов символизируют 12 апостолов и Иисуса Христа.

Умер архитектор самой оригинальной украинской церквиФото: (Юлиан Гайда, Wikipedia)

Зенон Мазуркевич умер 26 октября в Филадельфии, где он жил более 50 лет. Он родился в 1939 рок в селе Рожнятов, что находится в Ивано-Франковской области. Похоронили архитектора в Чикаго, 10 ноября.

Умер архитектор самой оригинальной украинской церкви

Кроме Церкви Святого Иосифа Обручника в Чикаго Мазуркевич проектировал украинскую католическую церковь св. Михаила в Балтиморе, Менор колледж в Дженкинтаун, помещение "Самопомощь" в Филадельфии, монастырь в Глен-Кови. Подготовил супермодернистичний проект Преображенского кафедрального собора в Коломые на Ивано-Франковщине.

В 1980-х годах в Чикаго возобновил собор св. Николая, спроектировал сверхсовременную украинскую католическую церковь св. Иосифа с 13-ю золотыми куполами (входит в десятку уникальных церквей мира).

Напомним, что скончался легендарный автор комиксов Marvel Стэн Ли.

Ранее сообщалось, что на юге Франции в Межеве в возрасте 87 лет скончался один из основателей международного концерна Louis Vuitton - Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье. 

Также мы писали о том, что американец итальянского происхождения Марио Сегале, который стал прототипом для известной игры Super Mario, скончался в американском штате Вашингтон на 84 году жизни. 

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