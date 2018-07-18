Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Фото: Арена ЧС-2018 (ru2018.org)

У мережі показали наслідки зливи на головному майданчику мундіалю

Футбольний стадіон "Волгоград-Арена" в Росії, який побудували спеціально для Чемпіонату світу 2018, не витримав перевірку дощем. Після сильної зливи приміщення залило водою. Про це повідомляє місцеве видання V1.ru. Тим часом в мережі розповіли, що територія біля стадіону "попливла" під землю. Відповідні фото і відео опубліковані у соцмережі Twitter.

Варто відзначити, що на будівлю стадіону було витрачено понад 16 мільярдів рублів (255 млн доларів).

"Мундіаль все. А тепер стадіону у Волгограді можна поплисти до Олімпійського Сочі", - з іронією відзначили в мережі.

Мундіаль фсе

А тепер стадіону у Волгограді можна поплисти до олімпійського сочі.

Подумаєш, якась хуйня...на пенсії за пару рочків відіб'ється pic.twitter.com/tp997StI32 — Omar (@regalasia) 15 липня 2018 р.

Відео: Діра (twitter.com/regalasia)

Скріншот поста (twitter.com/regalasia)

"Керівник споруди попливла Волгоград-Арени з гордістю заявив, що стадіон стійко витримав удар дощу. Це, як якщо б ти купив новий "Феррарі", а він заіржавів після першого дощу, ти привіз його назад в салон, а тобі заявили, що тачка стійко витримала дощ і не розвалилася", - розповів "Злий волгоградец".

Скріншот поста (twitter.com/Angry_Vlg)

Відео: "Львів Арена" після дощу (YouTube/newsHShD)

"Багатостраждальний стадіон у Волгограді знову дивує. Тепер під ним прокинулися знамениті волзькі гейзери!" – зазначив блогер Ілля Варламов.

Скріншот поста (twitter.com/varlamov)

"#NoComment. Стадіон був побудований до ЧС за 17 мільярдів рублів. Чемпіонат пройшов. Своє завдання він виконав. Все ок, ніяких питань ні у кого не буде", - написали на сторінці "Вуса Пєскова".

#NoComment Стадіон був побудований до ЧС за 17 мільярдів рублів. Чемпіонат пройшов. Своє завдання він виконав. Все ок, ніяких питань ні у кого не буде pic.twitter.com/pjrIx7h2Sq — Вуса Пєскова (@Sandy_mustache) 17 липня 2018 р.

Відео: Стадіон у Волгограді (twitter.com/Sandy_mustache)

"Стадіон у Волгограді вже "поплив", - повідомили на сторінці "Коронованый Вован".

Скріншот поста (twitter.com/stignic)

Фото: twitter.com/Fake_MIDRF

"Стадіон ЧС-2018 у Волгограді: по-перше, це красиво", - написали під фото.

Скріншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

"Стадіон за мільярди після мундіалю змити в каналізацію к х*рам!" – написав користувач Михайло Свєтлов.

Стадіон за §2млрд після мундіалю змити в каналізацію до херам! pic.twitter.com/Tv0NtimBz0 — Михайло Свєтлов (@MiklSvetlov) July 16, 2018

Скріншот поста (twitter.com/MiklSvetlov)

Нагадаємо, в квітні 2018 року стало відомо, що російський стадіон для ЧС-2018 тріщить по швах.

Як футболісти симулюють травми (відео: STYLER.rbc.ua)