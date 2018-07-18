Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

STYLER LIFE 18.07.2018 - 14:50
Фото: Арена ЧС-2018 (ru2018.org) Фото: Арена ЧС-2018 (ru2018.org)

У мережі показали наслідки зливи на головному майданчику мундіалю

Футбольний стадіон "Волгоград-Арена" в Росії, який побудували спеціально для Чемпіонату світу 2018, не витримав перевірку дощем. Після сильної зливи приміщення залило водою. Про це повідомляє місцеве видання V1.ru. Тим часом в мережі розповіли, що територія біля стадіону "попливла" під землю. Відповідні фото і відео опубліковані у соцмережі Twitter.

Варто відзначити, що на будівлю стадіону було витрачено понад 16 мільярдів рублів (255 млн доларів).

"Мундіаль все. А тепер стадіону у Волгограді можна поплисти до Олімпійського Сочі", - з іронією відзначили в мережі.

Відео: Діра (twitter.com/regalasia)

 

Скріншот поста (twitter.com/regalasia)

"Керівник споруди попливла Волгоград-Арени з гордістю заявив, що стадіон стійко витримав удар дощу. Це, як якщо б ти купив новий "Феррарі", а він заіржавів після першого дощу, ти привіз його назад в салон, а тобі заявили, що тачка стійко витримала дощ і не розвалилася", - розповів "Злий волгоградец".

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Скріншот поста (twitter.com/Angry_Vlg)

Відео: "Львів Арена" після дощу (YouTube/newsHShD)

"Багатостраждальний стадіон у Волгограді знову дивує. Тепер під ним прокинулися знамениті волзькі гейзери!" – зазначив блогер Ілля Варламов.

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Скріншот поста (twitter.com/varlamov)

"#NoComment. Стадіон був побудований до ЧС за 17 мільярдів рублів. Чемпіонат пройшов. Своє завдання він виконав. Все ок, ніяких питань ні у кого не буде", - написали на сторінці "Вуса Пєскова".

Відео: Стадіон у Волгограді (twitter.com/Sandy_mustache)

"Стадіон у Волгограді вже "поплив", - повідомили на сторінці "Коронованый Вован".

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Скріншот поста (twitter.com/stignic)

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)
Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)
Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)
 

Фото: twitter.com/Fake_MIDRF

"Стадіон ЧС-2018 у Волгограді: по-перше, це красиво", - написали під фото.

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Скріншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

"Стадіон за мільярди після мундіалю змити в каналізацію к х*рам!" – написав користувач Михайло Свєтлов.

Скріншот поста (twitter.com/MiklSvetlov)

Нагадаємо, в квітні 2018 року стало відомо, що російський стадіон для ЧС-2018 тріщить по швах.

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Теги:  Россия,  стадион,  чм 2018