Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

В сети показали последствия ливня на главной площадке мундиаля
Футбольный стадион "Волгоград-Арена" в России, который построили специально для Чемпионата мира 2018, не выдержал проверку дождем. После сильного ливня помещения залило водой. Об этом сообщает местное издание V1.ru. Тем временем в сети рассказали, что территория возле стадиона "поплыла" под землю. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсети Twitter.
Стоит отметить, что на постройку стадиона было потрачено более 16 миллиардов рублей (255 млн долларов).
"Мундиаль все. А теперь стадиону в Волгограде можно уплыть до Олимпийского Сочи", - с иронией отметили в сети.
Мундиаль фсе— Omar (@regalasia) 15 июля 2018 г.
А теперь стадиону в Волгограде можно уплыть до олимпийского сочи.
Подумаешь какая хуйня...на пенсиях за пару годиков отобьется pic.twitter.com/tp997StI32
Видео: Дыра (twitter.com/regalasia)
Скриншот поста (twitter.com/regalasia)
"Руководитель постройки поплывшей Волгоград-Арены с гордостью заявил, что стадион стойко выдержал удар дождя. Это, как если бы ты купил новый "Феррари", а он заржавел после первого дождя, ты привез его обратно в салон, а тебе заявили, что тачка стойко выдержала дождь и не развалилась", - рассказал "Злой волгоградец".
Скриншот поста (twitter.com/Angry_Vlg)
Видео: "Волгоград Арена" после дождя (YouTube/newsHShD)
"Многострадальный стадион в Волгограде снова удивляет. Теперь под ним проснулись знаменитые волжские гейзеры!" – отметил блогер Илья Варламов.
Скриншот поста (twitter.com/varlamov)
"#NoComment. Стадион был построен к ЧМ за 17 миллиардов рублей. Чемпионат прошел. Свою задачу он выполнил. Все ок, никаких вопросов ни у кого не будет", - написали на странице "Усы Пескова".
#NoComment Стадион был построен к ЧМ за 17 миллиардов рублей. Чемпионат прошел. Свою задачу он выполнил. Все ок, никаких вопросов ни у кого не будет pic.twitter.com/pjrIx7h2Sq— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 17 июля 2018 г.
Видео: Стадион в Волгограде (twitter.com/Sandy_mustache)
Стадион в Волгограде уже "поплыл". pic.twitter.com/kR8ArXIENt— Коронованный Вован (@stignic) 15 июля 2018 г.
Видео: Стадион в Волгограде (twitter.com/stignic)
"Стадион в Волгограде уже "поплыл", - сообщили на странице "Коронованый Вован".
Скриншот поста (twitter.com/stignic)
Фото: twitter.com/Fake_MIDRF
"Стадион ЧМ-2018 в Волгограде: во-первых, это красиво", - написали под фото.
Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)
"Стадион за миллиарды после мундиаля смыть в канализацию к х*рам!" – написал пользователь Михаил Светлов.
Стадион за §2млрд после мундиаля смыть в канализацию к херам! pic.twitter.com/Tv0NtimBz0— Mиxaил Cвeтлoв (@MiklSvetlov) July 16, 2018
Скриншот поста (twitter.com/MiklSvetlov)
Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что российский стадион для ЧМ-2018 трещит по швам.
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