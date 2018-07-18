Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

STYLER LIFE 18.07.2018 - 14:50
Фото: Арена ЧМ-2018 (ru2018.org) Фото: Арена ЧМ-2018 (ru2018.org)

В сети показали последствия ливня на главной площадке мундиаля

Футбольный стадион "Волгоград-Арена" в России, который построили специально для Чемпионата мира 2018, не выдержал проверку дождем. После сильного ливня помещения залило водой. Об этом сообщает местное издание V1.ru. Тем временем в сети рассказали, что территория возле стадиона "поплыла" под землю. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсети Twitter.

Стоит отметить, что на постройку стадиона было потрачено более 16 миллиардов рублей (255 млн долларов).

"Мундиаль все. А теперь стадиону в Волгограде можно уплыть до Олимпийского Сочи", - с иронией отметили в сети.

Видео: Дыра (twitter.com/regalasia)


 

Скриншот поста (twitter.com/regalasia)

"Руководитель постройки поплывшей Волгоград-Арены с гордостью заявил, что стадион стойко выдержал удар дождя. Это, как если бы ты купил новый "Феррари", а он заржавел после первого дождя, ты привез его обратно в салон, а тебе заявили, что тачка стойко выдержала дождь и не развалилась", - рассказал "Злой волгоградец".

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

Скриншот поста (twitter.com/Angry_Vlg)

Видео: "Волгоград Арена" после дождя (YouTube/newsHShD)

"Многострадальный стадион в Волгограде снова удивляет. Теперь под ним проснулись знаменитые волжские гейзеры!" – отметил блогер Илья Варламов.

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

Скриншот поста (twitter.com/varlamov)

"#NoComment. Стадион был построен к ЧМ за 17 миллиардов рублей. Чемпионат прошел. Свою задачу он выполнил. Все ок, никаких вопросов ни у кого не будет", - написали на странице "Усы Пескова".

Видео: Стадион в Волгограде (twitter.com/Sandy_mustache)


Видео: Стадион в Волгограде (twitter.com/stignic)

 

"Стадион в Волгограде уже "поплыл", - сообщили на странице "Коронованый Вован".

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

Скриншот поста (twitter.com/stignic)

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)
Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)
Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)
 

Фото: twitter.com/Fake_MIDRF

"Стадион ЧМ-2018 в Волгограде: во-первых, это красиво", - написали под фото.

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

Скриншот поста (twitter.com/Fake_MIDRF)

"Стадион за миллиарды после мундиаля смыть в канализацию к х*рам!" – написал пользователь Михаил Светлов.

Скриншот поста (twitter.com/MiklSvetlov)

Напомним, в апреле 2018 года стало известно, что российский стадион для ЧМ-2018 трещит по швам.

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Теги:  Россия,  стадион,  чм 2018