Пішов на фронт добровольцем: в мережі розповіли історію бійця з окупованого Новоазовська

Фото: facebook.com/ato.news

Боєць перебував в полоні, та після визволення знову повернувся на передову

В мережі розповіли історію захисника України Володимира з окупованого Новоазовська, який захищає нашу державу на передовій зі зброєю в руках. Про це йдеться в спільноті "Повернись живим" у Facebook.

Володимир розповідає, як на власні очі в окупованому Новоазовську бачив проведення псевдореферендуму бойовиків.

Боєць зазначає, що по місту просто їздила машина з бойовиками, які розвозили надруковані на принтері листочки, так звані бюлетені. Замість урн терористам служили звичайні коробки з-під печива або презервативів.

Володимир пішов на фронт добровольцем, хоча в Донецькій області не було мобілізації.

Він попросився в батальйон "Дніпро1". Там йому відповіли, що не можуть отак просто прийняти мужчину з вулиці і порадили їхати в Дніпропетровськ (зараз –Дніпро). Тоді чоловік поїхав в Дніпро в військокомат, де й записався добровольцем на фронт.

В Ясинуватському районі боєць потрапив в полон.

"В донецькому СБУ, я бачив і якутів, і кавказців, і росіян. Всі там були. В полоні загалом просидів близько трьох місяців", - говорить він.

Після обміну та нетривалої реабілітації захисник України повернувся в армію. Каже, планує воювати, поки не звільнять всі окуповані землі.

"Або ж, - жартує, - поки не виженуть".

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

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