Ушел на фронт добровольцем: в сети рассказали историю бойца из оккупированного Новоазовска

Фото: facebook.com/ato.news

Боец находился в плену, и после освобождения вновь вернулся на передовую

В сети рассказали историю защитника Украины Владимира с оккупированного Новоазовска, который защищает наше государство на передовой с оружием в руках. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

Владимир рассказывает, как на собственные глаза в оккупированном Новоазовске видел проведение псевдореферендума боевиков.

Боец отмечает, что по городу просто ездила машина с боевиками, которые развозили напечатанные на принтере листочки, так называемые бюллетени. Вместо урн террористам использовали обычные коробки из-под печенья или презервативов.

Владимир ушел на фронт добровольцем, хотя в Донецкой области не было мобилизации.

Он попросился в батальон "Дніпро1". Там ему ответили, что не могут так просто принять мужчину с улицы и посоветовали ехать в Днепропетровск (сейчас –Днепр). Тогда мужчина поехал в Днепр в військокомат, где и записался добровольцем на фронт.

В Ясиноватском районе боец попал в плен.

"В донецком СБУ, я видел и якутов, и кавказцев, и русских. Все там были. В плену общем просидел около трех месяцев", - говорит он.

После обмена и непродолжительной реабилитации защитник Украины вернулся в армию. Говорит, планирует воевать, пока не освободят все оккупированные земли.

"Или же, - шутит, - пока не выгонят".

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей поблагодарили мужественного бойца.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Ранее в сети рассказали о бойца из Прикарпатья, который ранее строил храмы.

Также сообщалось как на передовой наши бойцы обороняются от врага его же оружием (фото).

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