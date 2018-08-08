Ушел на фронт добровольцем: в сети рассказали историю бойца из оккупированного Новоазовска

Боец находился в плену, и после освобождения вновь вернулся на передовую
В сети рассказали историю защитника Украины Владимира с оккупированного Новоазовска, который защищает наше государство на передовой с оружием в руках. Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.
Владимир рассказывает, как на собственные глаза в оккупированном Новоазовске видел проведение псевдореферендума боевиков.
Боец отмечает, что по городу просто ездила машина с боевиками, которые развозили напечатанные на принтере листочки, так называемые бюллетени. Вместо урн террористам использовали обычные коробки из-под печенья или презервативов.
Владимир ушел на фронт добровольцем, хотя в Донецкой области не было мобилизации.
Он попросился в батальон "Дніпро1". Там ему ответили, что не могут так просто принять мужчину с улицы и посоветовали ехать в Днепропетровск (сейчас –Днепр). Тогда мужчина поехал в Днепр в військокомат, где и записался добровольцем на фронт.
В Ясиноватском районе боец попал в плен.
"В донецком СБУ, я видел и якутов, и кавказцев, и русских. Все там были. В плену общем просидел около трех месяцев", - говорит он.
После обмена и непродолжительной реабилитации защитник Украины вернулся в армию. Говорит, планирует воевать, пока не освободят все оккупированные земли.
"Или же, - шутит, - пока не выгонят".
Скриншот поста (facebook.com/backandalive)
Пользователи соцсетей поблагодарили мужественного бойца.
Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)
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