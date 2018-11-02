Посилення туманів: синоптики уточнили прогноз погоди на суботу

Фото: (pixabay.com)

Через підвищену вологість посиляться тумани

У суботу, 3 листопада через високий рівень вологи посиляться тумани. При цьому температура повітря в денний час досягне +18 градусів тепла, а в окремих областях показник температури підніметься до +21 градуса. Про це повідомляється в блозі Наталки Діденко на сайті "ОПогоде".

Температура повітря вночі в середньому складе +5... +12 градусів тепла. В денні години очікується +12... +16 градусів тепла. На півдні та в західній частині нашої країни градусники порадують високими цифрами — +15... +18 градусів тепла. У північно-східній частині буде холодніше. Там стовпчики термометрів опустяться до позначки +8... +12 градусів тепла.

Фото: (pixabay.com)

У столиці в суботу очікується малохмарна суха погода. Температура повітря вночі опуститься до +4... +7 градусів тепла, вдень термометри покажуть до +11... +13 градусів тепла.

При цьому в своєму блозі на Facebook Наталія Діденко писала, що в Україні очікуються красиві тумани.

"А будуть красиві тумани, в неділю на заході і півночі якісь районні слабкі дощі місцями, підвищений атмосферний тиск і комфортна температура повітря", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань розповів про те, яка погода буде в листопаді.

Відео: (video.rbc.ua)