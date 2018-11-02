Усиление туманов: синоптики уточнили прогноз погоды на субботу

Фото: (pixabay.com)

Из-за повышенной влажности усилятся туманы

В субботу, 3 ноября из-за высокого уровня влаги усилятся туманы. При этом температура воздуха в дневное время достигнет +18 градусов тепла, а в отдельных областях показатель температуры поднимется до +21 градуса. Об этом сообщается в блоге Натальи Диденко на сайте "ОПогоде".

Температура воздуха ночью в среднем составит +5… +12 градусов тепла. В дневные часы ожидается +12… +16 градусов тепла. На юге и в западной части нашей страны градусники порадуют высокими цифрами — +15… +18 градусов тепла. В северо-восточной части будет холоднее. Там столбики термометров опустятся до отметки +8… +12 градусов тепла.

Фото: (pixabay.com)

В столице в субботу ожидается малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью опустится до +4… +7 градусов тепла, днем градусники покажут до +11… +13 градусов тепла.

При этом в своем блоге на Facebook Наталья Диденко писала, что в Украине ожидаются красивые туманы.

"А будут красивые туманы, в воскресенье на западе и севере какие районные слабые дожди местами, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха", - сообщила Диденко.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал о том, какая погода будет в ноябре.

Видео: (video.rbc.ua)