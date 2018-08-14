Стверджував, що у нього туберкульоз і кашляв на копів: у Києві напали на перехожих

Фото: РБК-Україна

У ніч на 14 серпня компанія чоловіків напала на перехожих з ножем

У Києві по вулиці Щербаківського в ніч на 14 серпня близько 00:30 компанія чоловіків напала з ножем на перехожих. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповіли потерпілі, вони проходили повз компанію, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння і між другом, який проводжав дівчат додому, і п'яними людьми виникла суперечка, під час якої друга дівчат вдарили по обличчю. Після цього нападник дістав ніж.

Дівчата зателефонували за номером 102 і викликали правоохоронців. Через кілька хвилин вони вказали на ініціаторів конфлікту. Їх було затримано на перехресті вулиць Щербаківського і Салютній. У момент затримання ножа знайдено не було.

Повідомляється, що під час затримання нападники нецензурно висловлювалися по відношенню до співробітників поліції і звичайних людей. Один із затриманих стверджував, що у нього туберкульоз і кашляв на правоохоронців. Це тривало, поки йому не наділи марлеву маску.

Подробиці інциденту з'ясовуються. Всі учасники конфлікту доставлені в районне управління поліції.

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