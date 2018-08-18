"У будцi охоронця готелю": у Києві знайдено труп чоловіка з документами

Колаж РБК-Україна

Як 33-річний чоловік опинився в будцi охоронця готелю "Crystal Hotel", поки невідомо

У київському готелі "Crystal Hotel", прямо в центрі столиці стався інцидент. На Хрещатику, у будцi охоронця був виявлений труп чоловіка 1985 року народження. Як повідомляє інтернет-портал "Кримінальна Україна", на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті.

Відомо, що чоловік нещодавно влаштувався на роботу в цей готель, але його колега, який і виявив тіло в будки охоронця приблизно в 8:30 ранку, заявив, що зміна померлого наступала тільки на наступний день.

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів і швидкої допомоги. Повідомляється, що при вбитому були документи. Однак, досі невідомо що він робив у цей час в готелі і як він там опинився. Також невідомі обставини смерті. Зараз їх з'ясовують експерти

Нагадаємо, у Львівській області чоловік жорстоко вбив свою дружину, а її труп заховав у шафі.

Також, В Миколаєві виявили у ванній тіло молодої жінки з ознаками насильницької смерті. А на пляжі в Херсонській області знайшли вбитим туриста.

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