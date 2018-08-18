"У це неможливо повірити": помер колишній концертний директор "Океану Ельзи" (фото)

Ілюстративне фото (torange.biz)

Трагедія сколихнула мережа

Сьогодні, 18 серпня, стало відомо про загибель колишнього концертного директора групи "Океан Ельзи", а також директора гуртів ТНМК та "Скай" Богдана Уцехи. Про це повідомив арт-директор компанії "Atas" Борис Гінжук на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора помер мій найкращий друг Богдан Уцеха. У нього були проблеми з серцем", - сказав він.

Звернемо увагу, що на момент трагедії легендою українського шоу-бізнесу було 44 роки. До свого 45 дня народження він не дожив лише кілька місяців.

Фото: скріншот поста (facebook.com/borys.ginzhuk)

Також підкреслимо, що обставин загибелі Уцехи, також як і які-небудь подробиці на даний момент відсутні. Тим не менш, новина викликала шквал емоцій з боку користувачів, які почали висловлювати свої співчуття.

Фото: Богдан Уцеха (facebook.com/Богдан Уцеха)

"Співчуваю, друг. Світла пам'ять Борі. В це неможливо повірити", - сказав користувач Антон Слєпаков.

"Абсолютно неможливі новини. Боря, тримайся. Обіймаю тебе", - уточнила юзер Катерина Скурідіна.

"В такі моменти опускаються руки. Пішов Богдан. Всього 44 роки", - підкреслив користувач Ростислав Моховиків.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/borys.ginzhuk)

Нагадаємо, 17 серпня, стало відомо про смерть відомого радянського і російського поета і автора пісень Миколи Зінов'єва. Йому було 73 роки. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив співак і композитор Ігор Ніколаєв.

Раніше повідомлялося, що в Естонії помер відомий оперний співак Тео Майсте. Йому було 86 років. Причини його смерті не повідомляються.

Нагадаємо, також ми повідомляли про те, що помер легендарний дитячий письменник Едуард Успенський. Він помер у власному будинку під Москвою.

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